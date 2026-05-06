США оголосили про завершення наступальної фази війни з Іраном і перехід до оборонної операції

06 травня 2026, 08:08
США оголосили про завершення наступальної фази війни з Іраном і перехід до оборонної операції
У Сполучених Штатах заявили про завершення наступальної фази війни проти Ірану. Водночас у Вашингтоні наголошують, що військова активність у регіоні триває – вже в іншому форматі.

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо на пресконференції, повідомляє CNN.

За словами Рубіо, наступальна операція під назвою Epic Fury, яку США розпочали у лютому, завершена.
"Операція завершена. Epic Fury – як президент і повідомив Конгрес – ми завершили цей етап", – заявив він.

Водночас Дональд Трамп не виключив, що бомбардування можуть відновитися у разі потреби.

Натомість США переходять до нової операції – Project Freedom, яка є оборонною.
"Ми не атакуємо. Але якщо нас атакують – ми відповідаємо", – заявив Рубіо.

Мета операції – забезпечити відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, яка залишається фактично заблокованою Іраном у відповідь на дії США та Ізраїлю.

У Вашингтоні наголошують, що операція спрямована не лише на інтереси США.
"Ми намагаємося відновити рух суден через Ормузьку протоку як послугу для всього світу… тому що ми єдині, хто може це зробити", – заявив держсекретар.

За його словами, у протоці залишаються заблокованими судна з критично важливими вантажами: паливом, добривами, а також гуманітарною допомогою.

Рубіо відкинув звинувачення частини американських законодавців, які вважають дії США в регіоні актом війни.
"Це не акт війни – це оборонний захід. Відповідь на те, що вони [Іран, - ред.] вирішили зробити", – заявив він.

За його словами, саме Іран намагається перетворити контроль над Ормузькою протокою на "нову норму", зокрема через мінування вод і атаки на цивільні судна.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється