США оновить гарантії безпеки для Кореї від ядерних провокацій КНДР, Китаю і росії – Reuters

Президент США Джо Байден пообіцяв вжити заходів, щоб підкреслити зобов’язання США стримувати можливий ядерний напад КНДР на Південну Корею.

Про це глава держави заявив під час зустрічі наступного тижня з південнокорейським лідером Юн Сук Йолем.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Ми надзвичайно та інтенсивно працюємо з південними корейцями, щоб вжити необхідних заходів для підкріплення як суспільного сприйняття, так і реальності наших зобов’язань., пише видання.

"Ми дуже чітко заявили, що наша прихильність до ядерного стримування залишається непохитною для Південної Кореї", — сказав американський посадовець британському агентству новин.

І додав, що на саміті Байден оновить гарантії безпеки для Південної Кореї.

"Президент Байден зробить суттєві кроки, щоб підкреслити та оновити їх, дати зрозуміти, що у всіх мало сумнівів щодо нашої прихильності підтримці Південної Кореї, навіть перед обличчям провокацій з боку КНДР, брязкання зброєю з боку росії, та відвертих амбіцій Китаю щодо нарощування ядерних озброєнь", – підсумував він в інтерв’ю для Reuters.