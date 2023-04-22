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США оновить гарантії безпеки для Кореї від ядерних провокацій КНДР, Китаю і росії – Reuters

22 квітня 2023, 18:17
США оновить гарантії безпеки для Кореї від ядерних провокацій КНДР, Китаю і росії – Reuters
Фото: UNSPLASH
Президент США Джо Байден пообіцяв вжити заходів, щоб підкреслити зобов’язання США стримувати можливий ядерний напад КНДР на Південну Корею.

Про це глава держави заявив під час зустрічі наступного тижня з південнокорейським лідером Юн Сук Йолем.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Ми надзвичайно та інтенсивно працюємо з південними корейцями, щоб вжити необхідних заходів для підкріплення як суспільного сприйняття, так і реальності наших зобов’язань., пише видання. 

"Ми дуже чітко заявили, що наша прихильність до ядерного стримування залишається непохитною для Південної Кореї", — сказав американський посадовець британському агентству новин. 

І додав, що на саміті Байден оновить гарантії безпеки для Південної Кореї. 

"Президент Байден зробить суттєві кроки, щоб підкреслити та оновити їх, дати зрозуміти, що у всіх мало сумнівів щодо нашої прихильності підтримці Південної Кореї, навіть перед обличчям провокацій з боку КНДР, брязкання зброєю з боку росії, та відвертих амбіцій Китаю щодо нарощування ядерних озброєнь", – підсумував він в інтерв’ю для Reuters.

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