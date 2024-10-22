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ПОЛІТИКА

США оприлюднили нові правила для блокування доступу Китаю, росії та Ірану до американських даних

22 жовтня 2024, 14:57
США оприлюднили нові правила для блокування доступу Китаю, росії та Ірану до американських даних
Фото: espreso.tv
Нові правила повинні позбавити іноземних супротивників можливості використовувати доступні американські дані для кібератак, шпигунства й шантажу.

Міністерство юстиції США в понеділок, 21 жовтня, запропонувало нові правила для захисту даних федерального уряду й великих обсягів персональних даних американців від "потрапляння до рук" таких країн, як Китай, Іран і росія.

Про це повідомляє Reuters.

Пропозиція, яку попередньо розглянули в березні, реалізує виконавчий указ, виданий цього року президентом Штатів Джо Байденом, з метою позбавити іноземних супротивників можливості використовувати доступні американські дані для кібератак, шпигунства й шантажу.

Окрім Китаю, росії та Ірану, це правило також поширюватиметься на Венесуелу, Кубу й Північну Корею.

Вашингтон намагається зупинити потік американських персональних даних до Китаю. У 2018 році комісія США, яка перевіряє іноземні інвестиції на предмет потенційних загроз національній безпеці, відхилила план китайської компанії Ant Financial придбати американську фірму грошових переказів MoneyGram International через занепокоєння щодо безпеки даних, які можуть бути використані для ідентифікації громадян Штатів.

У пропозиції, представленій у понеділок, уперше надано конкретнішу інформацію про типи й обсяги даних, які не можуть бути передані, зокрема, геномні дані понад сотні американців, персональні медичні чи фінансові дані понад десяти тисяч осіб.

Пропозиція також забороняє передачу точних геолокаційних даних з понад тисячі американських пристроїв.

Це правило дозволить Міністерству юстиції забезпечувати дотримання закону як за допомогою кримінальних, так і адміністративних покарань.

Американські чиновники заявили журналістам у понеділок, що додатки, такі як TikTok, можуть потрапити під дію цих правил, якщо передаватимуть конфіденційні дані американських користувачів китайській материнській компанії.

РосіяСШАКитайІраншпигунство

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