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США озвучили плани рф використати вибори в європейських країнах проти України

19 січня 2024, 09:43
США озвучили плани рф використати вибори в європейських країнах проти України
Фото: з вільних джерел
Десятки країн світу обиратимуть нових лідерів у 2024 році.

США вважають, що росія готує "інформаційні операції", спрямовані на те, щоб налаштувати громадську думку в Європі проти України, коли держави по всьому континенту проводитимуть вибори цього року.

Про це заявив керівник відділу Державного департаменту Штатів з питань дезінформації Джеймі Рубін, повідомляє Reuters.

Десятки країн світу обиратимуть нових лідерів у 2024 році, включаючи голосування у Великій Британії, Австрії та Грузії, а також вибори до Європейського парламенту в червні.

Рубін розповів журналістам, що росія, а також Китай, працюють по всьому світу, щоб видати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело.

Він не назвав конкретні країни, які викликають занепокоєння, але сказав, що головні загрози цього року стосуються Європи, яка об'єдналася в протистоянні російському вторгненню в Україну і надала Києву допомогу.

"росія сподівається, що кількість виборів у Європі цього року може змінити те, що було визначною коаліцією і дисциплінованою опозицією до її війни", - сказав Рубін.

"Ми вважаємо, що росіяни будуть проводити інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", - додав він.

Центр глобальної взаємодії (GEC), завданням якого є викриття іноземних дезінформаційних кампаній, минулого року заявив про виявлення фінансованих росією зусиль по всій Латинській Америці, спрямованих на поширення пропаганди і дезінформації в місцевих ЗМІ. рф тоді назвала ці звинувачення безпідставними.

У розвідувальній оцінці, надісланій минулого року урядам понад ста країн, також йдеться про те, що москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру громадськості в чесність демократичних виборів.

війна в УкраїніВибори в СШАросія окупантипропаганда рф

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