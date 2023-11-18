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ПОЛІТИКА

США перебувають за крок до початку Третьої світової війни, яку можуть програти — Foreign Policy

18 листопада 2023, 11:12
США перебувають за крок до початку Третьої світової війни, яку можуть програти — Foreign Policy
Фото: defense.gov
У разі вторгнення Китаю на Тайвань, Сполученим Штатам буде важко відбити напад, забезпечуючи при цьому потік допомоги Україні та Ізраїлю, пише видання.

Сполучені Штати перебувають за крок від світової війни, яку вони можуть програти. 

Про повідомляє видання Foreign Policy.

У матеріалі йдеться про те, що для Сполучених Штатів існують серйозні конфлікти, які вимагають від них увагу в двох із трьох найбільш стратегічно важливих регіонів світу.

Якщо Китай вирішить напасти на Тайвань, ситуація може швидко перерости у глобальну війну на трьох фронтах, з прямо чи опосередковано залученими Сполученими Штатами.

"У разі вторгнення Китаю на Тайвань, Сполученим Штатам буде важко відбити напад, забезпечуючи при цьому потік допомоги Україні та Ізраїлю", — йдеться у статті.

Зазначається, що військово-морський флот Китаю вже перевершує флот Сполучених Штатів за кількістю кораблів, і щоразу він збільшується на суму, еквівалентну всьому французькому флоту (близько 130 суден, за словами начальника штабу ВМС Франції).

"Сполучені Штати повинні напружити всі нерви, щоб підготуватися до цього сценарію в надії стримати конфлікт, але гарантувати, що американці будуть готові до нього, якщо він трапиться. Ефективна підготовка – це шлях до покращення стримування; кроки щодо підвищення готовності до війни надсилають супротивникам чіткий сигнал про те, що агресія ризикованіша для них самих, ніж стабільність і мир", — пише автор публікації.

В статті також йдеться про те, що безпосереднім пріоритетом для Сполучених Штатів має бути забезпечення того, щоб Україна, Ізраїль і Тайвань мали зброю, необхідну для захисту, як дуже важливих граців у цій ситуації.

"Ситуація настільки серйозна, що Вашингтону, можливо, доведеться застосувати Закон про оборонне виробництво та розпочати переведення частини цивільної промисловості на військові цілі. Навіть тоді США Уряду, можливо, доведеться вжити драконівських кроків, включаючи перенаправлення матеріалів, призначених для споживчої економіки, розширення виробничих потужностей і перегляд екологічних норм, які ускладнюють виробництво військових матеріалів", — пише видання.

Зазначається, що Сполучені Штати та їхні союзники вступають у час важких рішень, а американці та їхні союзники повинні почати наводити порядок у своїх справах зараз, щоб не виявитися неготовими до глобального конфлікту, якщо він трапиться.

СШАвійна

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