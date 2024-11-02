США передадуть Тайваню зброю, випробувану в Україні, для посилення оборони від Китаю

Вашингтон розглядає поставки зброї як крок для підтримки здатності Тайваню до самозахисту

Тайвань у найближчі роки отримає від США кілька систем озброєння, які вже пройшли бойові випробування в Україні. Як зазначають аналітики, це зміцнить оборону острова, особливо в умовах посилення тиску з боку Китаю.

Про це повідомляє Голос Америки 2 листопада.

Серед нових поставок – три зенітно-ракетні комплекси NASAMS середньої дальності, що вже зарекомендували себе в Україні. Вони оснащені оновленими ракетами AMRAAM з підвищеною дальністю дії. Очікується, що системи NASAMS створять надійний захист Тайваню від повітряних загроз, оскільки здатні покрити весь острів. Австралія та Індонезія вже отримали подібні комплекси в рамках оборонного партнерства з США.

Як зазначено в заяві Агентства співробітництва в галузі оборони США, ці поставки спрямовані на зміцнення безпеки Тайваню, підтримання стабільності, балансу сил і економічного прогресу в регіоні.

Окрім NASAMS, США передадуть Тайваню 29 установок високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS з 2024 по 2026 рік. Ці системи допомогли Україні завдати значних втрат російським військам, зокрема знищивши низку об'єктів і техніки. У серпні 17 тайваньських солдатів уже пройшли навчання з управління HIMARS на військовій базі Форт-Сілл в Оклахомі. Крім того, Міністерство оборони Тайваню оголосило про плани відправити ще 30 військових для підготовки у США наступного року.

Деякі тайваньські експерти вважають, що HIMARS можуть бути використані для оборонних ударів по прибережних китайських об’єктах, якщо виникне загроза для Тайваню. Це може стати додатковим фактором стримування, враховуючи успішне застосування систем HIMARS в Україні.

Продаж зброї Тайваню та військова підготовка відбуваються на тлі активних навчань китайських авіаносців «Ляонін» і "Шаньдун" у Південно-Китайському морі. Пекін може сприйняти останні дії США як загрозу та провокацію. Водночас, Вашингтон розглядає поставки зброї як крок для підтримки здатності Тайваню до самозахисту, надаючи острову можливості для ефективної відповіді на можливі загрози.

На думку експертів, цей проєкт є важливим для регіональної стабільності та демонструє прагнення США до зміцнення військового потенціалу Тайваню, що відповідає цілям підтримання безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Перспектива того, що Сі Цзиньпін візьме приклад з владіміра путіна і спробує захопити територію через протоки, здається більш вірогідною, ніж колись. І Тайвань, завдяки новим вливанням американської військової допомоги, більш енергійно готується до відвернення цієї загрози, зазначає Ішан Тарур, оглядач міжнародних відносин газети The Washington Post.

"Для тайванської громадськості російське вторгнення в Україну принесло певну перспективу, певну реальність щодо небезпеки на їхньому власному порозі", — сказав Александр Тах-Рей Юй, де-факто посол Тайваню у Вашингтоні