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США перекинули на Близький Схід 20 тисяч ракет, які Україні пообіцяли за Байдена – Зеленський

08 червня 2025, 17:53
США перекинули на Близький Схід 20 тисяч ракет, які Україні пообіцяли за Байдена – Зеленський
Вони призначені для боротьби з "шахедами", і Україна на них розраховувала
Україна мала отримати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з "Шахедами". Однак нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинули їх на Близький Схід.
 
Про це в інтерв'ю ABC News розповів президент Володимир Зеленський.
 
"Ми маємо великі проблеми з "Шахедами" тощо, ми боремось із цим, знайдемо всі інструменти, щоб їх знищувати", - зауважив Зеленський.
 
Зеленський розповів, що українська сторона свого часу погодила з колишнім міністром оборони США Ллойдом Остіном окремий проєкт, який, за словами президента, було ініційовано ще за попередньої адміністрації США, під час головування президента Джо Байдена.
 
"Ми розраховували на цей проект - 20 тисяч, між нами, 20 тисяч ракет для боротьби з "Шахедами". Це було недорого, але це особлива технологія. Тому ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на Близький Схід", - повідомив глава України.
війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

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