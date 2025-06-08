США перекинули на Близький Схід 20 тисяч ракет, які Україні пообіцяли за Байдена – Зеленський

Вони призначені для боротьби з "шахедами", і Україна на них розраховувала

Україна мала отримати 20 тисяч спеціальних ракет для боротьби з "Шахедами". Однак нинішня адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила перекинули їх на Близький Схід.

Про це в інтерв'ю ABC News розповів президент Володимир Зеленський.

"Ми маємо великі проблеми з "Шахедами" тощо, ми боремось із цим, знайдемо всі інструменти, щоб їх знищувати", - зауважив Зеленський.

Зеленський розповів, що українська сторона свого часу погодила з колишнім міністром оборони США Ллойдом Остіном окремий проєкт, який, за словами президента, було ініційовано ще за попередньої адміністрації США, під час головування президента Джо Байдена.

"Ми розраховували на цей проект - 20 тисяч, між нами, 20 тисяч ракет для боротьби з "Шахедами". Це було недорого, але це особлива технологія. Тому ми розраховували на ці 20 тисяч ракет. Сьогодні вранці мій міністр оборони сказав мені, що Сполучені Штати перекинули їх на Близький Схід", - повідомив глава України.