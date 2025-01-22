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ПОЛІТИКА

США підтримали угоду України та Болгарії щодо ядерних реакторів

22 січня 2025, 17:31
США підтримали угоду України та Болгарії щодо ядерних реакторів
Фото: Karel Toman
Угода з Болгарією має геополітичний вимір.

Придбання Україною ядерних реакторів у Болгарії отримало схвальні відгуки з боку американської ядерної галузі, яка підтримує зусилля України щодо розширення атомної енергетики.

Про це заявив старший науковий співробітник Інституту зовнішньополітичних досліджень Стівен Бланк, повідомляє Atlantic Council.

За його словами, Вашингтонський Інститут ядерної енергії (Nuclear Energy Institute) висловив підтримку можливій угоді, наголосивши на важливості завершення будівництва третього і четвертого реакторів Хмельницької атомної електростанції. Як підкреслює Бланк, це дозволить Україні суттєво збільшити генеруючі потужності в умовах, коли енергетична інфраструктура зазнає постійних атак з боку росії.

Болгарія пропонує Україні обладнання радянського виробництва, яке раніше було призначене для будівництва АЕС “Белене”. Ці компоненти дозволять завершити будівництво двох реакторів на Хмельницькій АЕС, яка є частиною радянської атомної спадщини України. Автор наголошує, що хоча радянські технології не є довгостроковим рішенням, вони можуть стати критично важливими для забезпечення енергетичної стабільності в найближчі роки.

Бланк також зазначає, що угода з Болгарією має геополітичний вимір. Зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Болгарією важливе на тлі спроб кремля підривати єдність ЄС. До того ж угода може стати ще одним кроком до глибшої інтеграції української енергосистеми з європейською.

Водночас, за словами автора, угода викликає суперечки в Україні. Частина експертів ставить під сумнів її прозорість і вважає, що країні варто зосередитися на децентралізації енергосистеми. Проте Бланк наголошує, що у нинішніх умовах немає реалістичних альтернатив швидкому завершенню будівництва третіх і четвертих енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

На думку автора, Україна вже сьогодні демонструє значний потенціал для експорту електроенергії до ЄС, що може стати важливою економічною можливістю після війни. Укладення угоди з Болгарією, як вважає Бланк, стане важливим кроком на шляху до енергетичної незалежності та відновлення країни.

АЕСБолгаріяугодаАтомна енергетика

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