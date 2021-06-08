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США підтримують "Кримську платформу" і співпрацюватимуть з урядом України для її підтримки

США вважають незаконну окупацію Криму Росією злочином, який не можна ігнорувати і який не можна забути
Квін додала, що дуже поширені репресії та порушення прав людини в Криму необхідно й надалі викривати й активно вживати заходи щодо них, а ті, хто скоїв ці злочини, мають бути притягнуті до відповідальності.
США підтримують "Кримську платформу" і співпрацюватимуть з урядом України для її підтримки Фото: з вільних джерел

Треба зробити більше, щоб притягнути Росію до відповідальності за її незаконну окупацію Криму, тому США рішуче підтримують "Кримську платформу" й тісно співпрацюватимуть з урядом України для її підтримки, заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, пише "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, агресія Росії проти України простягається за межі Криму. Як ми всі знаємо, на Донбасі війська, керовані Росією, продовжують убивати українців на їхній власній території, і Росія прагне використовувати її незаконну окупацію Криму, щоб виправдати обмеження доступу до Чорного моря й Азовського моря. Але ми знаємо, що треба зробити більше, щоб притягнути Росію до відповідальності, й тому Сполучені Штати рішуче підтримують "Кримську платформу", і ми тісно співпрацюватимемо з урядом України для її підтримки", - сказала Квін на установчому форумі експертної мережі "Кримської платформи" в Києві у п'ятницю.

Вона наголосила, що США вважають незаконну окупацію Криму Росією злочином, який не можна ігнорувати і який не можна забути.

Квін додала, що дуже поширені репресії та порушення прав людини в Криму необхідно й надалі викривати й активно вживати заходи щодо них, а ті, хто скоїв ці злочини, мають бути притягнуті до відповідальності. Вона запевнила, що Сполучені Штати продовжать говорити про порушення Росії в Криму.

"Ми продовжимо використовувати наші санкції, пов'язані з Україною, які ми впровадили в минулому проти осіб, які чинять порушення прав людини в Криму. І ми продовжимо виступати за звільнення кримських політичних в'язнів. Ми продовжимо закликати до справедливості для жертв насильницьких зникнень і ми висвітлюватимемо порушення проти кримськотатарської спільноти, хоч би коли й хоч би де ми чули про них", - зазначила Квін.

Нагадаємо, що США на першому саміті "Кримської платформи" буде представляти міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

 
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06 08 2021 14:15
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