США після введення мит можуть укласти з країнами нові торговельні угоди – Рубіо

Також Білий дім буде відповідати країнам, які ввели проти них тарифи.

Після того, як Вашингтон ввів тарифи проти своїх основних торговельних партнерів, країни можуть розпочати двосторонні переговори про нові угоди.

Про це в ефірі програми на телеканалі CBS заявив державний секретар США Марко Рубіо. Він також сказав, що США будуть відповідати країнам, які ввели проти них тарифи.

"Це глобально, це не проти Канади, не проти Мексики, не проти Євросоюзу - це стосується всіх. А потім, відштовхуючись від цієї нової базової лінії справедливості та взаємності, ми візьмемо участь, можливо, у двосторонніх переговорах з країнами щодо нових торговельних домовленостей, які матимуть сенс для обох сторін", - зазначив Рубіо.

Держсекретар США не надав деталей того, як можуть виглядати нові угоди, однак додав, що США перезавантажать базову лінію, і тоді можна буде укласти ці двосторонні угоди, щоб забезпечити справедливе ставлення до себе.

"Нам не подобається статус-кво. Ми збираємося встановити новий статус-кво, і тоді ми зможемо про щось домовитися, якщо вони захочуть", - сказав Рубіо.

За його словами, те, що ми маємо зараз, не може продовжуватися.

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