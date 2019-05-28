Волкер: США не визнаватимуть російські паспорти, видані мешканцям окупованого Донбасу

США планують розглянуть можливість не визнавати паспорти, які Росія видає на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу

За словами спеціального представника Держдепартаменту США з питань України, США будуть намагатися ідентифікувати та не визнавати паспорти Росії видані жителям окупованих територій України.

"Ми розглянемо, чи будемо ми в змозі ідентифікувати й не визнавати ці паспорти, як ми це вже зробили у випадку з паспортами у Криму", - заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, йдеться у "Громадське".

Дипломат наголосив, що вважає роздачу російських паспортів українським громадянам "провокативним кроком". Водночас він розраховує, що українці не підуть масово за цими паспортами, бо "вони і так достатньо страждають від російської окупації на Донбасі".