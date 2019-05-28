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Волкер: США не визнаватимуть російські паспорти, видані мешканцям окупованого Донбасу

США планують розглянуть можливість не визнавати паспорти, які Росія видає на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу
За словами спеціального представника Держдепартаменту США з питань України, США будуть намагатися ідентифікувати та не визнавати паспорти Росії видані жителям окупованих територій України.
Волкер: США не визнаватимуть російські паспорти, видані мешканцям окупованого Донбасу Фото:zik.ua

"Ми розглянемо, чи будемо ми в змозі ідентифікувати й не визнавати ці паспорти, як ми це вже зробили у випадку з паспортами у Криму", - заявив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, йдеться у "Громадське".

Дипломат наголосив, що вважає роздачу російських паспортів українським громадянам "провокативним кроком". Водночас він розраховує, що українці не підуть масово за цими паспортами, бо "вони і так достатньо страждають від російської окупації на Донбасі".

Нагадаємо, що 24 квітня 2019 року Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

У Пенсійному фонді РФ заявили, що жителі ОРДЛО, які набудуть громадянство РФ за спрощеною процедурою, зможуть отримувати російські пенсії лише, якщо переїдуть до Росії. Водночас тим мешканцям ОРДЛО, які отримають російські паспорти, але залишаться на територіях окупованого Донбасу, "пенсії повинна платити Україна".

Міністерство закордонних справ України назвало "юридично нікчемним" указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів українцям в ОРДЛО та заявило, що це рішення має на меті дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в Україні у післявиборчий період.

Рада Безпеки ООН зібралась на екстрене засідання, щоб обговорити указ президента РФ про спрощений порядок отримання російського громадянства жителям ОРДЛО.

Його учасники наголосили, що "паспортний указ Путіна" підриває суверенітет України.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що Росія роздаватиме громадянство жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей у три етапи, і що окупанти вже склали списки на отримання паспортів РФ.

Читайте також: Україна виконала свою частину Мінських угод, все тепер залежить від Росії, - Волкер

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28 05 2019 19:47
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