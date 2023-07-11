США планують передавати Туреччині винищувачі F-16 після згоди на вступ Швеції до НАТО – Reuters

Терміни передачі F-16 і вступу Швеції до НАТО залишаються неясними.

Вашингтон розпочне передачу Туреччини винищувачів F-16 після консультацій з Конгресом. Напередодні Анкара дала зелене світло Швеції на приєднання до НАТО.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє Reuters.

Туреччина, яка була перешкодою на шляху Швеції до альянсу, у жовтні 2021 року запросила купівлю винищувачів F-16 Lockheed Martin на суму 20 млрд доларів і майже 80 комплектів для модернізації своїх існуючих бойових літаків.

Виступаючи напередодні саміту лідерів НАТО, який розпочався у вівторок у столиці Литви Вільнюсі, Салліван сказав, що президент США Джо Байден "дав ясно зрозуміти, що він підтримує передачу".

"Він не зробив жодних застережень щодо цього… Він має намір продовжити цей трансфер", - сказав Салліван журналістам, не повідомивши жодних подробиць про терміни.

І турецькі офіційні особи, і адміністрація Байдена відкинули будь-які припущення про те, що схвалення Анкарою вступу Швеції до НАТО було пов'язане з продажем F-16 протягом кількох місяців переговорів щодо подолання турецького спротиву.

Однак деякі дипломати вважають, що президент Туреччини Тайіп Ердоган використав членство Швеції, щоб чинити тиск на Вашингтон щодо військових літаків.

Щоб пояснити свою незгоду зі вступом Швеції до НАТО, Анкара звинуватила її в тому, що вона недостатньо робить проти людей, яких Туреччина вважає терористами, переважно членів забороненої Робочої партії Курдистану (РПК), яку Туреччина, ЄС та США вважають терористичною організацією.

У заяві, опублікованій Туреччиною та Швецією у понеділок, йдеться, що Швеція знову заявила, що не надаватиме підтримки курдським угрупованням і активно підтримуватиме зусилля щодо активізації процесу вступу Туреччини до ЄС.

"Схоже, адміністрація Байдена доклала великих зусиль, щоб дозволити Туреччині модернізувати свої військово-повітряні сили та придбати нові F-16", - сказала Камілла Гранд, фахівець із оборони з аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин.

За її словами, цей поштовх разом із зусиллями Швеції на фронті РПК міг відіграти важливу роль у тому, щоб переконати Ердогана рухатися вперед щодо Швеції.

Терміни передачі F-16 і вступу Швеції до НАТО залишаються неясними.