Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США планують таємно відправити тисячі мігрантів на Кубу – серед них європейці та українці

11 червня 2025, 13:17
США планують таємно відправити тисячі мігрантів на Кубу – серед них європейці та українці
Фото: EPA/UPG
В’язниця в Гуантанамо стала символом позасудового ув’язнення, катувань і порушення прав людини у XXI столітті.

США планують перемістити тисячі нелегальних мігрантів на скандальну базу на Кубі, не попередивши уряди їхніх країн. Йдеться про сумнозвісний табір в Гуантанамо.

Про це пише The Washington Post.

Йдеться про щонайменше 9000 осіб — зокрема, громадян України, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Литви, Польщі та інших країн, включаючи Гаїті.

Як стверджують джерела WP серед американських посадовців, Вашингтон не планує повідомляти уряди союзних держав про переміщення їхніх громадян на територію військової бази, що асоціюється з жорстоким поводженням і довготривалим утриманням без суду після 11 вересня 2001 року.

Медичне обстеження вже призначене для тисяч мігрантів — щоб визначити їхню придатність до транспортування. База в Гуантанамо нині не має потужностей для розміщення такої кількості людей, що може створити нову гуманітарну та політичну кризу.

За даними видання, це перше подібне рішення після того, як адміністрація Трампа від початку 2025 року вже направила на Гуантанамо кілька сотень осіб. План викликає занепокоєння серед правозахисників і дипломатичних кіл.

Дональд ТрампмігрантиКубавязниця

Останні матеріали

Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Озброєні криптосхемами. російського засновника фінтех-компанії Evita звинувачують у відмиванні стейблкоінів на пів мільярда доларів – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2025, 15:05
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Політика
НАТО готується до війни з росією. Перемога України відповідає засадам Альянсу – Януш Бугайські
Переклад iPress – 11 червня 2025, 11:15
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Політика
Швейцарський прокол. Кіберспеціаліст з розвідки 5 років працював з росіянами – SwissInfo
Переклад iPress – 11 червня 2025, 08:40
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Як знижуються залізничні перевезення та падає експорт росії. І про нові розробки зброї України та союзників – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 14:12
За прикладом України. Тайвань готує
Політика
За прикладом України. Тайвань готує "стіну дронів" проти Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 10 червня 2025, 12:49
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Повітряна війна загострюється. Ефективні удари ЗСУ завдяки пробитим коридорам ППО – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 червня 2025, 07:14
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Політика
Як Китай шпигує за росією. Секретний документ ФСБ – New York Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 16:36
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Політика
Трамп проти Маска. Переможцем може стати алхімік MAGA Джей Ді Венс – The Times
Переклад iPress – 09 червня 2025, 12:39
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється