США планують таємно відправити тисячі мігрантів на Кубу – серед них європейці та українці

В’язниця в Гуантанамо стала символом позасудового ув’язнення, катувань і порушення прав людини у XXI столітті.

США планують перемістити тисячі нелегальних мігрантів на скандальну базу на Кубі, не попередивши уряди їхніх країн. Йдеться про сумнозвісний табір в Гуантанамо.

Про це пише The Washington Post.

Йдеться про щонайменше 9000 осіб — зокрема, громадян України, Великої Британії, Франції, Італії, Німеччини, Литви, Польщі та інших країн, включаючи Гаїті.

Як стверджують джерела WP серед американських посадовців, Вашингтон не планує повідомляти уряди союзних держав про переміщення їхніх громадян на територію військової бази, що асоціюється з жорстоким поводженням і довготривалим утриманням без суду після 11 вересня 2001 року.

Медичне обстеження вже призначене для тисяч мігрантів — щоб визначити їхню придатність до транспортування. База в Гуантанамо нині не має потужностей для розміщення такої кількості людей, що може створити нову гуманітарну та політичну кризу.

За даними видання, це перше подібне рішення після того, як адміністрація Трампа від початку 2025 року вже направила на Гуантанамо кілька сотень осіб. План викликає занепокоєння серед правозахисників і дипломатичних кіл.