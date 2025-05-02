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США почали ділитися розвідданими з країнами програми "П'ять очей" щодо космічних операцій Китаю та рф

02 травня 2025, 13:13
США почали ділитися розвідданими з країнами програми
Фото: UNSPLASH
Пекін запустив щонайменше 270 супутників у 2024 році, з яких 66 успішних запусків здійснив за останній рік, що більше, ніж у попередні роки.
США почали ділитися деякими зі своїх найчутливіших розвідувальних даних про космічні операції Китаю та росії з Великою Британією та іншими країнами програми "П'ять очей" (США, Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія). У космічних силах США назвали це "винятково важливим кроком".
 
Про це пише The Times. 
 
До цього місяця діяльність Space Delta 9, підрозділу, що спеціалізується на орбітальній війні Америки, вважалася переважно "лише для очей США".
 
Однак військове командування США зробило безпрецедентний крок, дозволивши військовим лідерам Великої Британії спостерігати за їхньою роботою на космічній базі Шрівера, штат Колорадо, у світлі зростаючої стурбованості щодо мілітаризації космосу Китаєм.
 
У США є занепокоєння, що Пекін і Москва швидко розробляють нові космічні можливості, зокрема Китай інвестує значні кошти у збір розвідувальних даних.
 
Якщо США вступлять у війну з Китаєм – якщо Пекін вторгнеться на Тайвань – то Китай зможе використовувати свої космічні ресурси для спостереження за переміщеннями американських військ. На брифінгу в посольстві США в Лондоні Горн заявив, що США мають здатність перемогти своїх ворогів у космосі, що було очевидним попередженням про можливі амбіції Пекіна в Індо-Тихоокеанському регіоні.
 
Як відомо, США також прагнуть розробити космічну зброю, яка захищатиме західні супутники у разі нападу.
 
Горн сказав, що останніми тижнями було прийнято рішення тісніше співпрацювати з Великою Британією та іншими партнерами програми "П'ять очей" – Австралією, Новою Зеландією та Канадою, – надавши їм доступ до найвищих рівнів розвідувальних даних США щодо зростаючої зловмисної діяльності в космосі.
 
Союзники можуть допомогти США з будь-якими вразливостями, які вони мають у космосі, а США, у свою чергу, забезпечать, щоб Велика Британія мала знання, які Америка накопичила в цій галузі протягом останнього десятиліття.
 
Розвідувальні дані були передані останніми тижнями у спробі зміцнити зв'язки з союзниками в надії, що вони зможуть допомогти один одному боротися із загрозами в космосі. Речник Delta 9 заявив, що цей крок був "винятково важливим".
 
Існують побоювання, що деякі супутники мають подвійне використання, а це означає, що хоча вони можуть здаватися комерційними, насправді їх можуть використовувати військові.

 

СШАвійна в Україніросія окупанти

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