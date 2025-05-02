США почали ділитися розвідданими з країнами програми "П'ять очей" щодо космічних операцій Китаю та рф

Пекін запустив щонайменше 270 супутників у 2024 році, з яких 66 успішних запусків здійснив за останній рік, що більше, ніж у попередні роки.

США почали ділитися деякими зі своїх найчутливіших розвідувальних даних про космічні операції Китаю та росії з Великою Британією та іншими країнами програми "П'ять очей" (США, Британія, Канада, Австралія, Нова Зеландія). У космічних силах США назвали це "винятково важливим кроком".

Про це пише The Times.

До цього місяця діяльність Space Delta 9, підрозділу, що спеціалізується на орбітальній війні Америки, вважалася переважно "лише для очей США".

Однак військове командування США зробило безпрецедентний крок, дозволивши військовим лідерам Великої Британії спостерігати за їхньою роботою на космічній базі Шрівера, штат Колорадо, у світлі зростаючої стурбованості щодо мілітаризації космосу Китаєм.