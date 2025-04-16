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США погодились, що вартість наданої Україні допомоги становить $100 млрд, а не $300 – Bloomberg

16 квітня 2025, 10:57
США погодились, що вартість наданої Україні допомоги становить $100 млрд, а не $300 – Bloomberg
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Штати сподіваються укласти угоду про копалини найближчим часом.
США знизили оцінку вартості наданої Україні допомоги після початку повномасштабного вторгнення рф із $300 млрд до $100 млрд.
 
Про це із посиланням на джерела пише Bloomberg.
 
Згідно з джерелами, обізнаними з цим питанням, США імовірно пом’якшили свої вимоги щодо повернення допомоги з боку України під час переговорів щодо угоди про надра. 
 
Як повідомили джерела видання, після раунду переговорів у Вашингтоні минулого тижня адміністрація Дональда Трампа зменшила свою оцінку допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення росії, з 300 мільярдів доларів США до приблизно 100 мільярдів доларів.
 
У американського президента наполягають на тому, щоб Київ уклав угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за допомогу на десятки мільярдів доларів за часів попереднього президента Джо Байдена. 
 
За словами представника міністерства фінансів США, технічні переговори були дуже продуктивними, і Штати "з нетерпінням чекають" скорого завершення переговорів.
 
Відповідаючи на запитання про статус переговорів у понеділок, міністр фінансів Скотт Бессент сказав, що Україна надійшла з контрпропозицією на вихідних, і переговори все ще тривають. Він сказав, що угоду навіть можуть підписати "вже на цьому тижні".
 
Також про те, що останні переговори були конструктивними, сказало виданню одне із джерел. Але США все одно підійшли до угоди як до можливості відшкодувати витрати в Україні за рахунок прибутків від фонду, розмір якого в останньому проекті досі не вказано.
 
За словами людей, адміністрація Трампа як і раніше не хоче обіцяти вклад майбутніх інвестицій у фонд і відкладає це питання. А це є ключовим інтересом Києва в будь-якій подібній угоді. Натомість Штати продовжують наполягати на тому, що витрати США на Україну під час війни повинні розглядатися як внесок Вашингтона до фонду.
 
За словами джерел, українським учасникам переговорів було "важко відмовити" своїх американських колег від такого підходу. 
 
Переговори минулого тижня у Вашингтоні були зосереджені в основному на деталях потенційної угоди. На цих зустрічах не було жодного високопоставленого урядовця. Юристи продовжуватимуть працювати дистанційно цього тижня, щоб якнайшвидше завершити проєкт.
 
Як повідомив виданню обізнаний співрозмовник, одним із завдань Києва на наступній онлайн-зустрічі наприкінці цього тижня є надати деталі щодо конкретних проєктів, які можуть бути ініційовані в рамках угоди.

 

війна в Україніросія окупантиСША

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