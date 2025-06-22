США погоджували з росіянами проєкт резолюції в ООН до річниці вторгнення – ЗМІ

Однак американський проєкт зазнав фіаско.

В кінці лютого під час підготовки резолюції ООН до річниці повномасштабного рф вторгнення в Україну Вашингтон таємно погоджував власний проєкт документа з російською стороною.

Про це пише французька газета Le Monde.

Журналісти пишуть, розмова відбулась 21 лютого між тимчасовою повіреною у справах США Дороті Ші, послом Франції в ООН Ніколя де Рів’єром і його британською колегою Барбарою Вудворд.

Американська повірена сказала, що США не лише просять Україну відкликати її проєкт резолюції, а й самі пропонують свій і розраховують на підтримку документа від європейців.

Коли французький посол уточнив, що він передбачає, американська дипломатка відповіла:

"Мир, а не війна".

На що Рів’єра запитав:

"Це російсько-американська ініціатива?".

Пізніше у Великій Британії та Франції журналістам підтвердили, що США реально обговорювали з росіянами свій проєкт резолюції за спинами європейців.

Одразу після відбулося кризове засідання представників країн Євросоюзу, які домовилися, що Україна не повинна відкликати свій проєкт резолюції і, що Британія протистоятиме США в Раді Безпеки ООН, а Франція -в Генеральній Асамблеї.

У Генасамблеї Франція подала в текст американської резолюції такі поправки і домоглися того, що в текст додали вимогу поваги до територіальної цілісності.

Американська сторона відмовилася включити ці правки, але під час голосування США зазнали фіаско і українську резолюцію зберегли в оригінальному вигляді й ухвалили попри протидію США й росії.

Проєкт США ухвалили, проте його настільки змінили, що самі США утрималися під час голосування за свій текст.

В Раді Безпеки ООН американську резолюцію також вдалося ухвалити 10 голосами, тоді як 5 європейських членів утрималися.

Видання додає, що це вказує на те, що стався трансатлантичний розкол.

Нагадаємо, що сьогодні Радбез ООН скликав екстрене засідання через Україну.