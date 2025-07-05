США погрожує ввести 17% мита на експорт продуктів харчування з ЄС

Проте цього тижня очікуються переговори з США.

Вашингтон може ввести експорт сільськогосподарської продукції з Європи 17% митом у відповідь на триваючий торговельний конфлікт з Брюсселем.

Про це інформує газета Financial Times.

Це може загострити конфлікт, який був напередодні 9 липня, коли мав бути укладений договір між двома сторонами.

Американський президент Дональд Трамп навесні ввів 20% "взаємний" тариф, але знизив його до 10% до 9 липня, аби створити умови для переговорів.

До останніх днів початку липня очікувалосьсь, що переговори з США призведуть до збереження мит на цьому рівні.

Однак досі не зрозуміло, чи 17% тариф на продукти харчування буде додана до існуючих мит, оголошених Трампом, чи замінить їх, зазначає видання.

Трамп хоче, щоб Брюссель надав американським компаніям значні регуляторні пільги та скоротив торговельний профіцит з США, але чиновники ЄС відхилили пропозиції Вашингтона щодо таких пільг та мит на продукти харчування.

Тоді як Євросоюз намагається домогтися винятків із тарифного режиму для низки товарів – за словами одного із брюссельських чиновників, мова йде про запчастини до літаків та алкогольні напої і додали, що обидві сторони працюють над п'ятисторінковим проєктом "принципової угоди", але на даний момент в ньому дуже мало узгодженого тексту.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в четвер, що сподівається на угоду, яка дозволить сторонам продовжувати переговори до укладення остаточної домовленості.

Комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович був попереджений про запропоновані 17-відсоткові мита на агропродовольчі товари в четвер під час зустрічей у Вашингтоні. Наступного дня про це були проінформовані посли 27 держав-членів. Шефчович неодноразово називав зміну правил ЄС на користь США «червоною лінією».

Вартість експорту агропродовольчих товарів ЄС до США, включаючи такі продукти, як вино, минулого року склала 48 млрд євро.

Країни ЄС розділилися на тих, хто готовий погодитися на деякі вищі тарифи в обмін на період певної стабільності, і тих, хто вступає за вживання заходів у відповідь, аби чинити тиск на США з метою досягнення компромісу.

Раніше ми писали, що ЄС і США незабаром спробують вкотре погодити торговельну угоду.