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США пообіцяли росії допомогти з експортом сільгосппродукції – заява Білого дому

25 березня 2025, 19:35
США пообіцяли росії допомогти з експортом сільгосппродукції – заява Білого дому
Фото: з відкритих джерел
росія з 2022 року стверджує, нібито західні санкції шкодять експорту її продовольства і підривають глобальну продовольчу безпеку
За підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 24 березня Сполучені Штати вирішили допомогти росії з доступом її сільськогосподарської продукції на світовий ринок, такий пасаж міститься в заяві Білого дому за підсумками зустрічі,
 
Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому
 
У документі зазначається, що США "допоможуть відновити доступ росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив"
 
Також у Вашингтоні кажуть, що прагнуть знизити для росії "витрати на морське страхування, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій".
 
Нагадаємо, що за підсумками переговорів у Саудівській Аравії делегації США, України та росії також домовились працювати над перемирʼям у Чорному морі та забороною ударів по енергетичній інфраструктурі.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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