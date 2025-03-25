США пообіцяли росії допомогти з експортом сільгосппродукції – заява Білого дому

росія з 2022 року стверджує, нібито західні санкції шкодять експорту її продовольства і підривають глобальну продовольчу безпеку

За підсумками зустрічі в Саудівській Аравії 24 березня Сполучені Штати вирішили допомогти росії з доступом її сільськогосподарської продукції на світовий ринок, такий пасаж міститься в заяві Білого дому за підсумками зустрічі,

Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому

У документі зазначається, що США "допоможуть відновити доступ росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив"

Також у Вашингтоні кажуть, що прагнуть знизити для росії "витрати на морське страхування, а також розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій".