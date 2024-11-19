США попередили Південну Корею про дозвіл Україні бити ATACMS у глиб росії

У Південній Кореї заявили, коли визначаться зі своєю позицією щодо допомоги Україні.

У офісі президента Південної Кореї повідомили, що США попередили їх про своє рішення дозволити Україні бити вглиб рф ракетами ATACMS.

Про це пише Yonhap. За словами високопосадовця, який супроводжував президента Юн Сук Йола на саміті G20, хоча США й поділилися своїми намірами, між країнами не було жодних обговорень щодо передачі Південною Кореєю зброї для України.

«Як союзники, Південна Корея і США можуть обмінятися необхідним озброєнням, якщо це буде потрібно. Однак, я хотів би уточнити, що жодних рішень не було прийнято, і детальні обговорення, зокрема, щодо України не розпочалися», – зазначив чиновник.

Водночас він додав, що у разі продовження співпраці між рф та Північною Кореєю в рамках російсько-української війни, Україні потрібно буде допомогти "зміцнити можливості самооборони".

"Це питання, яке потребує ретельного вивчення і координації між Організацією Північноатлантичного договору, США, їхніми союзниками, включаючи Південну Корею", – додав високопосадовець.

Офіс Юна заявив, що Південна Корея визначиться зі своєю позицією щодо допомоги Україні після переговорів з українським посланником, який має відвідати Сеул, і який, як очікується, координуватиме підтримку, пов'язану з війною.

Президент США Джо Байден дозволив Україні бити американськими далекобійними ракетами вглиб росії. Проте вже 18 листопада в Axios повідомляли, що дозвіл стосується лише ударів по Курській області, де перебувають військові КНДР.