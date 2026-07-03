США попередили, що рф планує збройну провокацію проти Польщі, щоб перевірити рішучість НАТО

Сполучені Штати попереджають, що росія планує збройну «провокацію» на території Польщі, щоб перевірити рішучість НАТО.

Польська критична інфраструктура може стати мішенню ракет та безпілотників, або російські солдати можуть перетнути кордон на територію НАТО. Вашингтон направив кілька попереджень Варшаві щодо цих планів, повідомили джерела, близькі до президента Польщі Кароля Навроцького, польському новинному виданню Onet, яке разом з The Telegraph належить одному медіахолдингу. Метою російської провокації буде ескалація напруженості, щоб змусити західних союзників призупинити допомогу Україні.

За даними джерел, цю провокацію можуть реалізувати протягом кількох місяців. Польські джерела в службах безпеки також не виключають більш традиційного нападу, такого як невелике наземне вторгнення російських солдатів через східний фланг НАТО. Сценарії провокації можуть включати атаку безпілотників на критично важливу інфраструктуру, таку як електростанції, або імітацію авіаударів, які змусять Польщу активувати свої системи протиповітряної оборони.

Одне джерело в польській розвідці заявило, що в найекстремальнішому сценарії може статися "гібридна атака в прикордонному регіоні".

Те саме джерело заявило, що можливим є збройне вторгнення за участю російських або білоруських солдатів. Це може бути представлено росією як випадкове потрапляння на польську територію через збій GPS або як сумнівна рятувальна місія з вилучення гелікоптера, який має несправність. росія розраховуватиме на те, що замість того, щоб відкривати вогонь по російських або білоруських солдатах у такій ситуації, США змусять Польщу вести переговори з росією чи білоруссю.

Згідно з цим сценарієм, росіяни виведуть свої війська з Польщі в результаті цих переговорів, а не тому, що їх змусять це зробити військовими засобами. І це буде розглядатися як перемога з точки зору москви. Припинення підтримки України Заходом може бути навіть центральною вимогою росії щодо таких переговорів в обмін на вихід з Польщі.

Будь-яка наземна атака з боку росії може бути здійснена або з Калінінграда, російського ексклаву на північ від Польщі, де розміщена ядерна зброя, або з білорусі на сході.