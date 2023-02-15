США повідомили про перехоплення чотирьох російських літаків поблизу Аляски

російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.

Північноамериканське командування ППО (NORAD) виявило, відстежило і перехопило чотири російські літаки, які вдерлися в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски.

Про це повідомляє пресслужба NORAD.

У командуванні додали, що польоти російських літаків у зоні ППО Аляски мають місце регулярно і не розглядаються як загроза або провокація.

"NORAD очікував на цю активність і, в результаті нашого планування, був готовий припинити її", - йдеться у заяві.

Командування підкреслило, що польоти російських повітряних суден поблизу Аляски жодним чином не пов'язані з недавніми операціями NORAD або американських військових, пов'язаними з виявленням у небі над США та Канадою невідомих літальних апаратів.

Нагадаємо, два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів днями перехопили групу з трьох російських військових літаків у небі над Польщею.