Матеріали:
Теми:

США повідомили про перехоплення чотирьох російських літаків поблизу Аляски

15 лютого 2023, 09:52
США повідомили про перехоплення чотирьох російських літаків поблизу Аляски
літак F-35 Фото: Вікіпедія
російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.

Північноамериканське командування ППО (NORAD) виявило, відстежило і перехопило чотири російські літаки, які вдерлися в розпізнавальну зону протиповітряної оборони Аляски.

Про це повідомляє пресслужба NORAD.

У командуванні додали, що польоти російських літаків у зоні ППО Аляски мають місце регулярно і не розглядаються як загроза або провокація.

"NORAD очікував на цю активність і, в результаті нашого планування, був готовий припинити її", - йдеться у заяві.

Командування підкреслило, що польоти російських повітряних суден поблизу Аляски  жодним чином не пов'язані з недавніми операціями NORAD або американських військових, пов'язаними з виявленням у небі над США та Канадою невідомих літальних апаратів.
Нагадаємо, два винищувачі F-35 ВПС Нідерландів днями перехопили групу з трьох російських військових літаків у небі над Польщею.

Останні матеріали

Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Політика
Новий наступ росії напередодні 24 лютого. путіну відчайдушно потрібна перемога – Мік Раян
Переклад iPress – 15 лютого 2023, 10:37
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Політика
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 17:42
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Політика
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 14:56
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Політика
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 11:36
Політика
"Газпром" створює "приватну армію". Кому може загрожувати вторгнення – TIME
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 09:24
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Політика
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 15:37
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 11:17
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється