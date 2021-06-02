США повинні виправити помилки, допущені щодо Китаю в останні роки – член Політбюро ЦК КПК

Питання, що стосуються Гонконгу, Сіньцзяну і Тибету, "належать до категорії внутрішніх справ Китаю, і їх не можуть зачіпати жодні зовнішні сили".

Ян Цзечі, член політбюро ЦК Компартії Китаю, який курирує питання зовнішньої політики, в телефонній розмові з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликав Вашингтон виправити помилки, допущені в китайській політиці в останні роки, повідомили місцеві ЗМІ.

"Китай закликає Сполучені Штати виправити свої помилки, допущені упродовж певного періоду часу, працювати з Китаєм, щоб підтримувати дух безконфліктності і відсутності конфронтації, взаємної поваги і взаємовигідного співробітництва, зосередитися на взаємодії, усувати розбіжності і сприяти здоровому та стабільному розвитку китайсько-американських відносин", – заявив китайський політик, пише "Інтерфакс-Україна".

Сторони обговорили низку міжнародних проблем. Ян Цзечі, говорячи про Тайвань, заявив: "тайванське питання є найважливішим і чутливим ключовим питанням у китайсько-американських відносинах і стосується суверенітету і територіальної цілісності Китаю. Сполучені Штати мають суворо дотримуватися принципу "одного Китаю" і трьох спільних Комюніке між Китаєм і Сполученими Штатами".

Він також зазначив, що питання, що стосуються Гонконгу, Сіньцзяну і Тибету, "належать до категорії внутрішніх справ Китаю, і їх не можуть зачіпати жодні зовнішні сили".

"Будь-які спроби обмовити і дискредитувати Китай не матимуть успіху, і Китай продовжуватиме твердо захищати національний суверенітет, безпеку та інтереси розвитку", – наголосив Ян Цзечі.

Він закликав Сполучені Штати відігравати конструктивну роль у забезпеченні миру і стабільності в Азійсько-тихоокеанському регіоні, підтвердив позицію Китаю щодо нинішньої ситуації в М'янмі і наголосив, що "міжнародне співтовариство має створити хороші зовнішні умови для належного врегулювання ситуації" у цій країні.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон спільно зі своїми союзниками притягне Китай до відповідальності за загрозу стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, яку становить політика Пекіна.

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