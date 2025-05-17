Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США працює над планом постійного переселення мільйона палестинців зі Смуги Гази до Лівії

17 травня 2025, 16:23
США працює над планом постійного переселення мільйона палестинців зі Смуги Гази до Лівії
Фото: EPA/UPG
Джерела NBC News повідомили, що Вашингтон вже обговорював план із Тріполі, але остаточної угоди немає.
Адміністрація президента США працює над планом постійного переселення до одного мільйона палестинців зі Смуги Гази до Лівії.
 
Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерела, пише Радіо Свобода.
 
Декілька співрозмовників телеканалу повідомили, що Вашингтон вже обговорював план із Тріполі. Білий дім розглядає план досить серйозно, але остаточної угоди поки що не досягнуто.
 
США інформують Ізраїль про перебіг обговорень, йдеться у повідомленні телеканалу. В обмін на переселення палестинців, за словами джерел, Сполучені Штати можуть повернути Лівії мільярди доларів, які Вашингтон заморозив понад 10 років тому.
 
Держдепартамент та Рада нацбезпеки США на запити NBC News не відповіли, але після виходу матеріалу заявили, що повідомлення не відповідають дійсності.
 
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у рамках врегулювання бойових дій у Смузі Гази між Ізраїлем та угрупуванням Хамас, визнаним терористичним у США та Євросоюзі, неодноразово пропонував переселити палестинців до інших країн. На думку Трампа, стан Гази непридатний для життя. Сам сектор, за задумом американського президента, може бути під контролем США.
 
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу привітав план добровільного переселення арабських жителів Гази в інші країни.
 

Проти переселення палестинців виступає влада Палестинської автономії, Ліга арабських держав та інші країни. Водночас арабські ЗМІ писали, що Об'єднані Арабські Емірати разом із Трампом зверталися до Єгипту з проханням прийняти палестинців в обмін на фінансову допомогу. Каїр цю пропозицію відкинув.

СШАЛівіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтові санкції вдарили б по росії зараз сильніше, ніж у 2022 році. Як це зробити безболісно для Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 травня 2025, 12:22
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Політика
Вікно можливостей для падіння імперії путіна широко відкрите. Принаймні до 2026 року – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 травня 2025, 11:21
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Політика
Куди спрямує наступний удар путін. На супутникових знімках видно нарощування російських військ біля кордону з Фінляндією – Daily Mail
Переклад iPress – 16 травня 2025, 07:39
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Cуспільство
Огляд війни. Військові операції рашистів свідчать, що ніякого припинення вогню кремль не прагне – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 травня 2025, 13:28
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Політика
Новий тон Мерца в Бундестазі. Його послання є потужним та водночас делікатним – t-online
Переклад iPress – 15 травня 2025, 10:04
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Політика
Польща готується до виборів. Чи позбавиться польська влада гальмування реформ – Politico
Переклад iPress – 15 травня 2025, 08:33
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії
Технології
Війна Індії та Пакистану у 2025 році. Ілюзії та реалії "транскордонних інцидентів". Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 14 травня 2025, 16:16
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Політика
Таємна американсько-британська технологічна угода. Яке відношення до цього має Palantir? – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 14 травня 2025, 11:53
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється