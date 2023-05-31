США продовжать надавати Україні зброю, проте не підтримують атаки по території росії – Кірбі

Кірбі зазначив, що у Білому домі згодні з тим, що українці мають право на самооборону, проте побоюються можливої ескалації.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у середу, 31 травня, на тлі атаки невідомими безпілотниками по москві, заявив, що Сполучені Штати надаватимуть усе необхідне для захисту територіальної цілісності України, проте не вітають нанесення ударів по росії.

Про це повідомляє CNN.

"Адміністрація Байдена чітко дала зрозуміти українцям, як приватно, так і публічно, що ми не підтримуємо нападів на російську територію", — заявив Кірбі.

"Ми збираємося продовжувати надавати їм те, що їм потрібно, щоб захистити себе та свою територію, українську землю, але ми не підтримуємо напади на росію", — додав він.

Кірбі зазначив, що у Білому домі згодні з тим, що українці мають право на самооборону, проте побоюються можливої ескалації.

"Протягом останніх 15 місяців ми не робили майже нічого, окрім допомоги українцям захищати свою територію від російської агресії. Ми говоримо, що не хочемо заохочувати або сприяти нападам всередині росії, тому що ми не хочемо бачити ескалацію війни за ті межі насильства, якого вже зазнав український народ", — підкреслив він.

У Білому домі також зазначили, що все ще намагаються отримати інформацію щодо атаки безпілотників на москву 30 травня, проте остаточної версії поки немає.

Кірбі наголосив, що українські офіційні особи запевнили США, що вони не використовуватимуть надане Сполученими Штатами обладнання для ударів усередині росії.

"Як тільки ми надамо українцям системи, і це важливий момент, вони самі вирішують, що будуть з ними робити. Вони дали нам гарантії, що не будуть використовувати наше обладнання для ударів усередині росії, отже як тільки воно дісталося їм, воно їм і належить", — сказав він.

30 травня москву атакували невідомі безпілотники. Міноборони рф та російський диктатор путін звинуватили в цьому Україну.