США пропонують передати Україні заморожені активи російського Центробанку як "аванс" компенсації за збитки від війни

Ця ідея набула популярності останніми тижнями, коли США і ЄС борються за політичне схвалення нових пакетів фінансування для України вартістю в десятки мільярдів доларів.

Країни "Великої сімки" пропонують передати Україні заморожені в Європейському Союзі активи Центробанку рф як "аванс" компенсації за шкоду від війни.

Про це повідомляє Financial Times.

Ця ідея набула популярності останніми тижнями, коли США і ЄС борються за політичне схвалення нових пакетів фінансування для України вартістю в десятки мільярдів доларів. Проте експерти попереджають, що це несе юридичні та економічні ризики.

За документом Єврокомісії, з яким ознайомилася редакція видання, минулого року близько €260 мільярдів активів російського центробанку арештували в країнах "Великої сімки", Європейського Союзу та в Австралії.

Приблизно €210 мільярдів готівки і державних облігацій зберігаються в ЄС. Водночас США заморозили лише невелику кількість російських державних активів — орієнтовно $5 мільярдів.

Близько €191 мільярда арештованих Євросоюзом активів зберігається в Euroclear — найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Бельгії. Франція заморозила майже €19 мільярдів, водночас Німеччина володіє приблизно €210 мільйонами.

У США конфіскацію активів публічно не підтримали, проте американські чиновники називають метод «контрзаходом», який цілковито відповідає міжнародному праву і "спонукатиме росію припинити свою агресію".

Цей крок назвали "законною відповіддю на незаконне вторгнення рф", його можуть здійснити країни, що постраждали від російської агресії, зокрема й союзники України, які протягом війни фінансово підтримували армію й економіку держави.

Американські високопосадовці вважають, що конфісковані активи можуть бути передані Україні траншами, наприклад, через Світовий банк або Європейський банк реконструкції та розвитку.

Проте ідея конфіскації російських активів загрожує юридичними наслідками, оскільки заморожені резерви Центробанку рф захищені міжнародним правом. Будь-які дії з ними покажуть таким країнам, як Китай або Саудівська Аравія, що їхні активи, які зберігаються в євро чи доларах, не завжди можуть бути захищеними.

Європейські чиновники побоюються наслідків, бо більшість заморожених активів перебувають у ЄС. За словами одного з високопосадовців, Євросоюзу є що втрачати.