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ПОЛІТИКА

США проводять військові навчання для України напередодні нової фази війни з росією — Reuters

03 березня 2023, 10:42
США проводять військові навчання для України напередодні нової фази війни з росією — Reuters
Навчання проводилися на базі військових ігор на базі армії США.

Сполучені Штати проводять у Німеччині навчання щодо планування війни для українських сил, щоб допомогти їм обміркувати майбутні рішення на полі бою.

Про це повідомляє Reuters.

Багатоденні командно-штабні навчання проводилися на базі військових ігор на базі армії США у Вісбадені у Німеччині, яку у четвер відвідав найвищий військовий офіцер США генерал армії Марк Міллі.

Офіційні особи США відмовилися говорити про потенційні сценарії бойових дій, які українські військові вивчали.

При цьому уточнюється, що навчання включають розумові вправи для оцінки можливих військових дій.

"Ніхто не каже українцям, йдіть ліворуч чи праворуч, робіть те чи це. Це не робота міжнародної спільноти", - сказав Міллі.

Генерал Дерріл Вільямс, командувач армії США в Європі, похвалив десятки українських військовослужбовців, які були присутні на навчаннях, сказавши, що вони "дуже хороші".

Нагадаємо, що українські військові прибули до Оклахоми (США) для участі в навчаннях щодо використання системи протиракетної оборони Patriot.

Раніше повідомлялось, що Україна дорікнула ПАР за спільні військові навчання з росією.

СШАвійнавійськові навчання

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