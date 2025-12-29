США розглядають гарантії безпеки для України на 50 років, мирний план хочуть затвердити на референдумі: головне із заяв Зеленського

Зеленський наголосив, що альтернативи миру немає, однак завершити війну можливо лише дипломатичним шляхом із примусом росії до виконання домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом зі США та європейськими партнерами працює над поетапним планом дипломатичного завершення війни з росією, який передбачає сильні міжнародні гарантії безпеки та всеукраїнський референдум щодо фінального мирного документа.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами.

За словами Зеленського, вже найближчими днями в Україні може відбутися зустріч на рівні радників з національної безпеки України, США та європейських країн. Міністр оборони Рустем Умєров уже провів відповідні консультації з американськими та європейськими радниками.

Після цього планується зустріч на рівні лідерів Європи та України у форматі «Коаліції охочих плюс», де мають погодити ключові документи. Далі — підготовка зустрічі за участі президента США Дональда Трампа та європейських лідерів. Усі ці переговори сторони налаштовані провести вже у січні. Лише після цього можливі переговори з росією в одному з форматів.

Зеленський наголосив, що альтернативи миру немає, однак завершити війну можливо лише дипломатичним шляхом із примусом росії до виконання домовленостей. Якщо ж війна триватиме, США та Європа продовжать підтримувати Україну.

Окрему увагу президент приділив гарантіям безпеки. За його словами, США погодилися на сильні гарантії строком на 15 років, а Україна пропонує розглянути їх продовження до 30–50 років. Важливо, щоб ці гарантії були затверджені Конгресом США та парламентом України, а двосторонні угоди з європейськими державами — ратифіковані національними парламентами, аби уникнути повторення помилок Будапештського меморандуму та Мінських угод.

Також Зеленський підтвердив, що 20-пунктний план завершення війни планують винести на всеукраїнський референдум. Для його проведення потрібно щонайменше 60 днів повного припинення вогню та належна безпекова інфраструктура, на що росія наразі не погоджується.

Президент зазначив, що Дональд Трамп уже обговорив із владіміром путіним усі 20 пунктів плану. Деталі українська сторона поки не розкриває, але наголошує: для України ключовим є відповідність слів путіна його реальним діям, оскільки росія продовжує ракетні та артилерійські удари.

Зеленський також заявив, що припинення воєнного стану можливе лише після отримання гарантій безпеки, які включатимуть міжнародний моніторинг і присутність партнерів. Саме це стане сигналом завершення війни.

Коментуючи ситуацію на Донбасі, президент наголосив, що вимоги росії щодо повного виведення українських військ не є новими, однак Україна діятиме виключно у власних національних інтересах і не поступатиметься територіальною цілісністю.

Президент також підтвердив готовність до особистої зустрічі з владіміром путіним, але лише за умови, що заяви Кремля про мир підкріплюватимуться реальними кроками.

Крім того, Зеленський підтримав ідею присутності міжнародних військ в Україні як елементу гарантій безпеки, що, за його словами, має забезпечити впевненість громадян, бізнесу та інвесторів у неможливості повторної російської агресії.