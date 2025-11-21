Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США розглядають передачу командування НАТО в Європі Німеччині

21 листопада 2025, 10:12
Фото: з вільного доступу
Посланець Дональда Трампа запропонував Берліну очолити Об’єднані сили НАТО в Європі, що вперше за понад сім десятиліть порушить традиційну американську роль на чолі альянсу.

Сполучені Штати допускають, що командування Об’єднаними силами НАТО в Європі в майбутньому може перейти до Німеччини. Про це заявив представник президента Дональда Трампа при Альянсі Метью Вітакер під час Берлінської конференції з безпеки. 

Про це повідомляє газета The Times.

Нині посаду головнокомандувача сил НАТО в Європі традиційно обіймає американський чотиризірковий генерал. З липня 2025 року цю роль виконуватиме генерал Повітряних сил Алексус Гринкевич.

Вітакер зазначив, що США розглядають можливість передачі командування європейському союзнику, і саме Німеччина може стати лідером цієї ініціативи. За його словами, Європа дедалі активніше бере на себе відповідальність за власну безпеку.

На запитання, чи стане така передача командування викликом для США, Вітакер відповів: «З нетерпінням чекаю моменту, коли Німеччина скаже: "Ми готові очолити Альянс"». Він додав, що дискусія про можливу зміну може розпочатися протягом 15 років або навіть раніше.

Окремо представник Трампа похвалив Берлін за лідерство у просуванні нової рамкової мети НАТО і витрачати 3,5% ВВП на оборону та ще 1,5% на ширші безпекові цілі, назвавши Німеччину «яскравим прикладом» для інших союзників.

 

НАТОСШАНімеччина

