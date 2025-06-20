США розглядають удар по Ірану: Тегеран може розпочати створення ядерної бомби після атаки

За оцінками американської розвідки, рішення про розробку ядерної зброї може бути ухвалене у разі атаки США на об'єкт зі збагачення урану у Фордо.

Американські розвідувальні служби вважають, що Іран ще остаточно не вирішив, чи створювати ядерну бомбу, попри те, що вже має великий запас збагаченого урану.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела в розвідці США та серед американських посадовців.

За оцінками американської розвідки, рішення про розробку ядерної зброї може бути ухвалене у разі атаки США на об'єкт зі збагачення урану у Фордо або в разі ліквідації аятоли Алі Хаменеї. Об’єкт у Фордо вважається одним із найбільш захищених у Ірані.

У той же час низка політиків у США та Ізраїлі вважають, що Іран вже занадто близько до створення ядерної зброї, щоб чекати на "остаточне рішення". Президент США Дональд Трамп, за повідомленнями, розмірковує над тим, чи завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану — рішення очікується протягом найближчих двох тижнів.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф заявив, що Іран "майже має ядерну зброю", а речниця Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що в Тегерана вже є всі необхідні матеріали для створення бомби. За її словами, якщо верховний лідер ухвалить рішення, виробництво бомби може зайняти лише кілька тижнів. Схожої думки дотримується і ізраїльська розвідка "Моссад", яка заявляє, що Іран може зібрати ядерну боєголовку за 15 днів. Проте, на думку частини американських аналітиків, ці оцінки є перебільшеними й політично мотивованими.

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард у березні 2025 року повідомила, що запаси іранського збагаченого урану досягли рекордного рівня для держави, яка не має ядерної зброї. Іран вже збагачує уран до 60%, тоді як для ядерної боєголовки потрібно 90%.

Утім, телеканал CNN з посиланням на джерела в американській розвідці повідомляє, що Ірану потрібно ще щонайменше три роки, аби розробити та зібрати повноцінну ядерну зброю.

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по іранських ядерних, ракетних і військових об’єктах, зокрема було знищено понад 20 високопоставлених командирів. Для нейтралізації ППО Моссад заздалегідь створив базу БпЛА всередині Ірану.

У відповідь Тегеран оголосив, що не братиме участі в перемовинах зі США щодо ядерної програми, запланованих на 15 червня. Пізніше Іран здійснив декілька хвиль балістичних ударів по території Ізраїлю. Цахал у відповідь атакував оборонні об'єкти в Тегерані.

Ізраїль уже офіційно звернувся до адміністрації Трампа з проханням приєднатися до війни з Іраном, щоби знищити його ядерну програму. За даними західних медіа, Трамп уже схвалив план можливого удару, але відкладає атаку, сподіваючись на дипломатичний відступ Ірану.

Однією з ключових цілей розглядається ядерний центр у Фордо. Американські військові вже перебувають у режимі очікування, адже удар може відбутися найближчими днями.