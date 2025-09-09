Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США розривають меморандум про спільну з Європою боротьбу з дезінформацією

09 вересня 2025, 08:07
США розривають меморандум про спільну з Європою боротьбу з дезінформацією
Фото: UNSPLASH
Європейські партнери отримали повідомлення від Держдепу про вихід США з антиросійської інформаційної ініціативи
США розривають меморандуми з європейськими країнами щодо протидії дезінформації, ініційовані за адміністрації Джо Байдена.
 
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.
 
Минулого тижня європейські уряди отримали повідомлення від Держдепартаменту США про розірвання меморандумів про взаєморозуміння. Документи були підписані у 2023–2024 роках і передбачали єдиний підхід до виявлення та викриття шкідливої інформації з боку росії, Китаю та Ірану.
 
Ініціативу координував Глобальний центр взаємодії (GEC) — структура Держдепу, яка займалася боротьбою з іноземною дезінформацією та пропагандою терористичних угруповань.
 
Колишній керівник GEC Джеймс Рубін розкритикував рішення Вашингтона, назвавши його "одностороннім актом роззброєння" в інформаційній війні.
 
"Інформаційна війна є реалією нашого часу, а штучний інтелект тільки збільшить ризики, пов’язані з нею", — заявив Рубін.
 
За його даними, протягом минулого року близько 22 країн Європи та Африки приєдналися до програми адміністрації Байдена, яка мала на меті створити спільну систему протидії інформаційним маніпуляціям і виробити колективну відповідь на загрози.

 

СШАдезінформаціявійна в Україніросія окупанти

