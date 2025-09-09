США розривають меморандум про спільну з Європою боротьбу з дезінформацією

Європейські партнери отримали повідомлення від Держдепу про вихід США з антиросійської інформаційної ініціативи

США розривають меморандуми з європейськими країнами щодо протидії дезінформації, ініційовані за адміністрації Джо Байдена.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Минулого тижня європейські уряди отримали повідомлення від Держдепартаменту США про розірвання меморандумів про взаєморозуміння. Документи були підписані у 2023–2024 роках і передбачали єдиний підхід до виявлення та викриття шкідливої інформації з боку росії, Китаю та Ірану.

Ініціативу координував Глобальний центр взаємодії (GEC) — структура Держдепу, яка займалася боротьбою з іноземною дезінформацією та пропагандою терористичних угруповань.