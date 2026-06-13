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США розсекретили документи про фінансування 120 біолабораторій у 30 країнах – серед них Україна (оновлено)

13 червня 2026, 15:59
США розсекретили документи про фінансування 120 біолабораторій у 30 країнах – серед них Україна (оновлено)
picture alliance
Незалежної верифікації тверджень немає, а наратив про "біолабораторії в Україні" є ключовим елементом російської дезінформації.

США оприлюднили розсекречені документи про фінансування понад 120 біолабораторій у понад 30 країнах, серед яких згадується Україна.

Про це заявила директорка Національної розвідки США Тулсі Ґаббард.

За твердженням відомства, частина цих лабораторій фінансувалася за рахунок американських платників податків, а інформація про масштаби програми тривалий час навмисно приховувалася. У документах стверджується, що ряд лабораторій проводив дослідження з використанням небезпечних патогенів, зокрема так зване "посилення функцій патогенів".

Щодо України у документах йдеться, що одна з лабораторій, яка нібито отримувала фінансування США, могла зберігати небезпечні патогени і залишалася вразливою до загрози захоплення або атаки в умовах війни. Конкретних деталей про характер досліджень не наводиться.

"Попри очевидний потенціал катастрофічного глобального впливу, політики та так звані фахівці з охорони здоров'я брехали американському народу про існування цих лабораторій", – заявила Ґаббард.

Важливо зазначити, що наратив про "небезпечні біолабораторії" в Україні є одним із ключових елементів російської дезінформаційної кампанії з початку повномасштабного вторгнення. Незалежної верифікації конкретних тверджень із розсекречених документів наразі немає.

Оновлено

МЗС України відкинуло ці звинувачення як безпідставні. У відомстві наголосили, що українсько-американське співробітництво у сфері біологічної безпеки було спрямоване виключно на зміцнення системи громадського здоров'я та епідеміологічного нагляду. "Йдеться про звичайну цивільну діяльність, яка відповідає міжнародним стандартам та не пов'язана з жодними військовими цілями", – йдеться у заяві МЗС.

Відомство також нагадало, що у 2022 році, на вимогу росії, було проведено офіційний консультативний процес за статтею V Конвенції про заборону біологічної зброї, в ході якого всі дані щодо відповідних програм були надані державам-учасницям. "Тема нібито 'лабораторій з розробки біологічної зброї' не нова – росія використовувала її в своїй пропаганді багато років. Усі російські звинувачення були неодноразово спростовані на міжнародному рівні", – підкреслили у МЗС.

Тулсі ГаббардбіолабораторіїУкраїнаСША

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