США "руйнують світовий порядок". НАТО може припинити своє існування, а рф прийде до Європи – Залужний

Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу, переконаний посол України у Великій Британії

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у "руйнуванні світового порядку".

Про це пише The Times.

У своїй промові в Chatham House (Королівський інститут міжнародних відносин) він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а росія прийде до Європи.

"Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок. США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США", – сказав він.

Водночас видання The Times зазначає, що Залужний, колишній головнокомандувач Збройними силами України, має шанси стати наступним президентом України.