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США "руйнують світовий порядок". НАТО може припинити своє існування, а рф прийде до Європи – Залужний

06 березня 2025, 17:51
США
Валерій Залужний
Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу, переконаний посол України у Великій Британії
Посол України у Великій Британії Валерій Залужний звинуватив США у "руйнуванні світового порядку".
 
Про це пише The Times. 
 
У своїй промові в Chatham House (Королівський інститут міжнародних відносин) він також попередив, що НАТО може припинити своє існування, а росія прийде до Європи.
 
"Це не просто вісь зла, яка намагається переглянути світовий порядок. США руйнують світовий порядок. Очевидно, що Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі без участі США", – сказав він. 
 
 Водночас видання The Times зазначає, що Залужний, колишній головнокомандувач Збройними силами України, має шанси стати наступним президентом України.
Валерій Залужнийвійна в Україніросія окупанти

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