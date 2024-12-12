США схвалили законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу для України – Маркарова

Рішення підтримав 281 конгресмен, проти голосувало 140 законодавців

Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), у якому немає положення про продовження строку дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні.

Про це повідомила у Facebook амбасадорка України у США Оксана Маркарова.

Рішення підтримав 281 конгресмен, проти голосувало 140 законодавців (16 республіканців і 124 демократи). Законопроєкт має схвалити Сенат США, голосування очікують наступного тижня.

Маркарова зазначила, що цьогоріч законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження строку дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні. Однак законопроєкт, затверджений Палатою представників, не містив такого положення.

"У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному і двопалатному законопроєкті Stand with Ukraine Act", – написала Маркарова.

Вона повідомила, що стосовно України документ містить такі основні положення: