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США схвалили законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу для України – Маркарова

12 грудня 2024, 10:57
США схвалили законопроєкт про оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу для України – Маркарова
Фото: prousa.ru
Рішення підтримав 281 конгресмен, проти голосувало 140 законодавців
Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), у якому немає положення про продовження строку дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні.
 
Про це повідомила у Facebook амбасадорка України у США Оксана Маркарова.
 
Рішення підтримав 281 конгресмен, проти голосувало 140 законодавців (16 республіканців і 124 демократи). Законопроєкт має схвалити Сенат США, голосування очікують наступного тижня.
 
Маркарова зазначила, що цьогоріч законопроєкт NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження строку дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні. Однак законопроєкт, затверджений Палатою представників, не містив такого положення.
 
"У консолідованому тексті законопроєкту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному і двопалатному законопроєкті Stand with Ukraine Act", – написала Маркарова.
 
Вона повідомила, що стосовно України документ містить такі основні положення:
 
  • статтею 1303 продовжено дію заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету країни-агресора Росії над окупованими регіонами України;
  • статтею 1534 міністру оборони США доручено опрацювати можливість створення центру передового досвіду із підтримки розробки й удосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру – сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включно з Україною, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників;
  • статтею 6411 директору національної розвідки, державному секретареві й міністру фінансів доручено подати до комітетів Сенату і Палати представників із питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування РФ актів міжнародного тероризму. Зазначена доповідь нетаємна, однак може містити таємні додатки.
СШАбюджетвійна в Україніросія окупанти

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