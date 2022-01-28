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США скликають Раду безпеки ООН через загрозу нападу РФ на Україну

Нині, після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами, США скликає відкриту зустріч Ради безпеки, щоб обговорити питання великої важливості для міжнародного миру та безпеки: загрозливу поведінку Росії щодо України та нарощування РФ військ біля кордонів України та у Білорусі
США запросили Раду безпеки ООН зібратися на обговорення 31 січня через загрозу нападу Російської Федерації на Україну.
США скликають Раду безпеки ООН через загрозу нападу РФ на Україну Фото: un.org.ua
Як пише "Європейська правда", відповідну заяву оприлюднила посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. 
 
"Нині, після тижнів тісних консультацій з Україною та партнерами, США скликає відкриту зустріч Ради безпеки, щоб обговорити питання великої важливості для міжнародного миру та безпеки: загрозливу поведінку Росії щодо України та нарощування РФ військ біля кордонів України та у Білорусі", - йдеться у ній. 
 
Посол зазначає, що на українських кордонах скупчилися понад 100 тисяч російських військових, а на додачу Росія здійснює інші дестабілізаційні дії проти України, створюючи явну загрозу міжнародному миру й безпеці. 
 
"Члени Ради безпеки повинні напряму дослідити факти та розглянути, якими є ставки для України, Росії, Європи та ключових зобов’язань і принципів міжнародного порядку, якщо Росія піде на подальше вторгнення в Україну. Зараз не можна просто чекати, що станеться. Повна увага Ради безпеки необхідна зараз, і ми розраховуємо на пряму й цілеспрямовану дискусію у понеділок (вочевидь, 31 січня - ЄП)", - наголосила Лінда Томас-Грінфілд. 
 
Нагадаємо, Росія як постійний член Радбезу може ветувати будь-які її резолюції. 
 
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28 01 2022 12:15
ТЕГИ: Росія, США, ООН
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