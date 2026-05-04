Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США скорочують військову присутність у Європі: під загрозою підтримка союзників і України

04 травня 2026, 21:32
США скорочують військову присутність у Європі: під загрозою підтримка союзників і України
Фото: UNSPLASH
Трамп уже підтвердив, що виведення триватиме.

США розпочали масштабне скорочення військової присутності в Європі. Адміністрація Трампа оголосила про виведення 5000 військовослужбовців з Німеччини, однак.

За даними Time, це може бути лише першим кроком набагато ширшого відступу з континенту.

Трамп уже підтвердив, що виведення триватиме. Під загрозою опинилися й інші країни: американський президент натякнув на можливий вивід військ з Іспанії та Італії на тлі погіршення відносин з їхніми лідерами. Іспанія відмовила США у доступі до спільних військових баз після того, як прем'єр Педро Санчес назвав удари по Ірану незаконними. Італія, своєю чергою, не дозволила американським літакам використовувати сицилійську авіабазу без попереднього запиту.

Паралельно Пентагон попередив союзників по НАТО про можливі затримки постачання зброї – США зосереджуються на поповненні власних запасів, витрачених під час війни з Іраном. Великобританія, Польща та Литва вже очікують на затримки.

Особливо критичною є ситуація для України: країна вже відчуває нестачу зенітних ракет для комплексів Patriot вартістю до 4 мільйонів доларів за одиницю. Нові затримки також стосуватимуться боєприпасів для HIMARS і NASAMS. Комісар ЄС з питань оборони Андріус Кубіліус назвав перспективи для України "критичними" і закликав Євросоюз терміново налагодити власне виробництво ракет.

СШАІранНАТОЄвросоюзпідтримка України

Останні матеріали

Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Політика
Ріші Сунак: війна в Ірані показує цінність України як союзника. Україна може допомогти іншим протистояти загрозам з боку авторитарних держав – The Times
Переклад iPress – 04 травня 2026, 13:43
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Політика
Виведення військ – лише верхівка проблеми. Для Німеччини наслідки політики Трампа значно глибші – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 травня 2026, 12:45
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна перехоплює ініціативу. росія втрачає темп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 04 травня 2026, 10:17
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Політика
Швидкість замість обмірковування. Оборонний ШІ за межами заголовків – RUSI
Переклад iPress – 01 травня 2026, 16:09
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Технології
Французькі далекобійні засоби. Огляд актуальних проєктів – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 01 травня 2026, 11:55
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Як пережити ще 1000 днів Трампа. Найкраща стратегія – ігнорувати його – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 01 травня 2026, 08:18
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Політика
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється