США скорочують військову присутність у Європі: під загрозою підтримка союзників і України

США розпочали масштабне скорочення військової присутності в Європі. Адміністрація Трампа оголосила про виведення 5000 військовослужбовців з Німеччини, однак.

За даними Time, це може бути лише першим кроком набагато ширшого відступу з континенту.

Трамп уже підтвердив, що виведення триватиме. Під загрозою опинилися й інші країни: американський президент натякнув на можливий вивід військ з Іспанії та Італії на тлі погіршення відносин з їхніми лідерами. Іспанія відмовила США у доступі до спільних військових баз після того, як прем'єр Педро Санчес назвав удари по Ірану незаконними. Італія, своєю чергою, не дозволила американським літакам використовувати сицилійську авіабазу без попереднього запиту.

Паралельно Пентагон попередив союзників по НАТО про можливі затримки постачання зброї – США зосереджуються на поповненні власних запасів, витрачених під час війни з Іраном. Великобританія, Польща та Литва вже очікують на затримки.

Особливо критичною є ситуація для України: країна вже відчуває нестачу зенітних ракет для комплексів Patriot вартістю до 4 мільйонів доларів за одиницю. Нові затримки також стосуватимуться боєприпасів для HIMARS і NASAMS. Комісар ЄС з питань оборони Андріус Кубіліус назвав перспективи для України "критичними" і закликав Євросоюз терміново налагодити власне виробництво ракет.