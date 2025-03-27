США сподіваються на припинення вогню протягом перших 100 днів президентства Трампа – The Economist

Українські та європейські лідери занепокоєні тим, що США можуть послабити санкції проти росії.

Адміністрація Дональда Трампа планує укласти угоду про припинення вогню між росією та Україною в перші 100 днів нового президентського терміну.

Про це пише The Economist.

За оцінками американських аналітиків, владімір путін і Володимир Зеленський готові до переговорів, але не готові зупинити бойові дії. "На даний момент обидва лідери, ймовірно, вважають ризики тривалої війни меншими, ніж ризики незадовільного врегулювання", – йдеться у звіті 18 розвідувальних служб США від 25 березня.

Переговори просуваються повільно, а росія продовжує висувати нові умови. 11 березня США та Україна запропонували 30-денне припинення вогню. Через тиждень росія погодилася лише на обмежене припинення атак на енергетичну інфраструктуру та судноплавство в Чорному морі. 25 березня Білий дім оголосив про угоду щодо "безпечної навігації", але росія заявила, що вона набуде чинності лише після повторного підключення її банків до SWIFT.

Українські та європейські лідери занепокоєні тим, що США можуть послабити санкції проти росії без реальних поступок з її боку. Вашингтон вже обговорює визнання анексії частини українських територій, відмову України від членства в НАТО та гарантії безпеки для росії.

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що метою США є не лише припинення війни, а й укладання стратегічного пакту з росією, що охоплює співпрацю у сфері енергетики, штучного інтелекту та міжнародної безпеки.

Трамп визнає, що путін може затягувати переговори, але залишається впевненим у можливості швидкого завершення конфлікту. "Можливо, вони тягнуть час. Я робив це роками", – сказав він в інтерв’ю Newsmax TV.

Американські чиновники сподіваються досягти припинення вогню протягом перших 100 днів президентства Трампа, але аналітики попереджають, що поспішна угода може означати поступки росії та послаблення позицій України.