Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

США стежать за активністю Росії на кордоні з Україною, наголошують на її масштабності

"Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там", - зазначив він
У Вашингтоні продовжують спостерігати за активністю російських військових на кордоні з Україною.
США стежать за активністю Росії на кордоні з Україною, наголошують на її масштабності Джон Кірбі. Фото: defense.gov

Про це повідомив у п'ятницю на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми", - сказав він.

"Я не можу говорити про наміри Росії, я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США", - додав Кірбі.

"Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там (на кордоні з Україною - ІФ)", - зазначив він.

При цьому, відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичність цієї активності, представник Пентагону відзначив її масштабність. "Йдеться про масштабність, про розміри підрозділів", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, що у Міноборони спрогнозували, коли російських військ біля України стане більше

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2021 11:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

Необхідні активізація,підвищення ефективності боротьби з хворобами, які завдають збитків бізнесу

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.