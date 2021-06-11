США стежать за активністю Росії на кордоні з Україною, наголошують на її масштабності
Про це повідомив у п'ятницю на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми", - сказав він.
"Я не можу говорити про наміри Росії, я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США", - додав Кірбі.
"Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там (на кордоні з Україною - ІФ)", - зазначив він.
При цьому, відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичність цієї активності, представник Пентагону відзначив її масштабність. "Йдеться про масштабність, про розміри підрозділів", - наголосив Кірбі.
Нагадаємо, що у Міноборони спрогнозували, коли російських військ біля України стане більше
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