США стежать за активністю Росії на кордоні з Україною, наголошують на її масштабності

"Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там", - зазначив він

У Вашингтоні продовжують спостерігати за активністю російських військових на кордоні з Україною.

Про це повідомив у п'ятницю на брифінгу представник Пентагону Джон Кірбі, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми продовжуємо спостерігати за незвичайною активністю російських військових поблизу кордону з Україною. Ми продовжуємо консультуватися із союзниками та партнерами з цієї теми", - сказав він.

"Я не можу говорити про наміри Росії, я не можу вдаватися до деталей оцінок розвідки, але я зазначу, що будь-які дії Росії, спрямовані на ескалацію чи агресію, серйозно турбуватимуть США", - додав Кірбі.

"Ми закликаємо Росію бути більш зрозумілою у її намірах там (на кордоні з Україною - ІФ)", - зазначив він.

При цьому, відповідаючи на запитання журналіста, у чому полягає незвичність цієї активності, представник Пентагону відзначив її масштабність. "Йдеться про масштабність, про розміри підрозділів", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, що у Міноборони спрогнозували, коли російських військ біля України стане більше