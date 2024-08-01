США стурбовані просуванням російської армії в Україні – глава Пентагону

Він також сказав, що його надихає здатність України набирати більше людей для зміцнення власних рядів.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Вашингтон стурбований прогресом армії рф на території України.

Про це повідомляє Reuters.

За його словами Сполучені Штати стурбовані просуванням росії в Україні, якій США продовжать надавати допомогу у сфері безпеки.

Міністр оборони також наголосив, що його надихає здатність України набирати більше людей для зміцнення власних рядів.

"Я аплодую тому, що українці продовжують робити для того, щоб переконатися, що вони можуть втримати свої позиції. Українці - дуже рішучі люди", – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французьким виданням заявив,що Покровськ на Донеччині залишається головною ціллю російських загарбників після невдалого наступу на Харків.

Президент зазначив, що окупанти планують атаки на Костянтинівку, Торецьк та Слов'янськ. Проте наразі росіяни зосереджують найбільшу кількість особового складу, зброї та керованих авіаційних бомб саме на Покровському напрямку.