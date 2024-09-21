США та Британія можуть таємно дозволити Україні використовувати Storm Shadow для ударів по росії

Дозвіл можуть надати вже наступного тижня.

США та Велика Британія розглядають можливість дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для нанесення ударів по території росії, однак це рішення не оголосять публічно до перших атак, щоб це було несподіванкою для рф.

Про це повідомляє The Times із посиланням на неназвані дипломатичні джерела.

Очікувалося, що офіційне оголошення про дозвіл могли зробити під час нещодавнього візиту до Києва державного секретаря США Ентоні Блінкена та міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі. Проте, через певні невирішені питання сторони представили заяву, у якій йшлося про продовження обговорень щодо надання Україні можливості здійснювати далекобійні удари.

За даними видання, Сполучені Штати утримуються від остаточного рішення, очікуючи на детальний «план перемоги над росією», який президент України Володимир Зеленський збирається презентувати президенту США Джо Байдену під час запланованої зустрічі наступного тижня. Джерела The Times стверджують, що адміністрація Байдена зосереджена на питаннях "політичної спадщини" нинішнього очільника Білого дому, тому прагне пришвидшитися до листопадових виборів.

Британські дипломатичні джерела підкреслюють важливість демонстрації єдності всередині НАТО, щоб уникнути враження, ніби Сполучені Штати та Велика Британія домінують у процесі прийняття рішень.

Видання припускає, що дозвіл на удари по російській території за допомогою ракет Storm Shadow можуть ухвалити вже наступного тижня, але без публічного оголошення, щоб уникнути попередження для росіян.

Днями Європейський парламент ухвалив резолюцію, у якій закликав союзників зняти заборону для України бити по військових цілях на території Росії зброєю західного виробництва.