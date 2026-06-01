США та Британія провели масштабні військові навчання біля кордону з білоруссю

Армія США цього місяця провела навчання разом з британськими військовими, аби обʼєднати тактики ведення бойових дій проти дронів у межах постійних зусиль, які спрямовані на підвищення ефективності протидії БпЛА у країнах-членах Організації Північноатлантичного договору.

Зазначається, що спільні навчання "Project Flytrap 5.0" відбулися в Литві, приблизно за 30 кілометрів від кордону з білоруссю, та дали початок значному розширенню можливостей військ НАТО, які борються пліч-о-пліч, аби успішно знищити безпілотні літальні апарати в умовах мобільних бойових дій. Учасники навчань випробували понад 50 інновацій, серед яких перехоплювачі дронів, датчики та безпілотні наземні транспортні засоби, а також надали миттєвий зворотний звʼязок представникам виробників. Під час наступного раунду навчань кількість військ буде збільшено до рівня бригади.

Водночас головний технічний директор армії США Александр Міллер заявив, що ці навчання поступово вдосконалюють навички сил НАТО щодо злагодженого реагування на вторгнення дронів шляхом поєднання тактики та технологій. "Проєкт "Flytrap" виник з потреби вийти за межі оборони статичних цілей та інтегрувати датчики й тактику протидії дронам у ближній бій та маневрену війну", – сказав він в інтерв’ю Forbes. Він наголосив, що всі залучені партнери отримали тактичну вигоду від взаємної співпраці. "Ми робимо деякі дивовижні речі в масштабах, на які здатні лише США. Я дуже пишаюся нашими солдатами, які беруть бика за роги, буквально за кілька днів навчаючись користуватися цими технологіями, а потім сідають разом з інженерами місцевих компаній і надають прямий зворотний зв’язок", – додав Міллер. Зазначається, що британські та американські війська працювали разом над обʼєднанням системи архітектури тактичних даних для використання проти атакуючих дронів. За словами технічного директора армії США, Велика Британія є надійним партнером та пропонує унікальні підходи до використання технологій. За словами Міллера, армія США розширює зусилля з метою зниження вартості систем знищення дронів, досліджуючи креативні альтернативи, такі як осколкові боєприпаси.

"Ми не тільки використовуємо перехоплювачі дронів, але й експериментуємо з різними видами боєприпасів, щоб мати змогу використовувати наші існуючі системи озброєння з потенційними детонаторами наближення. Замість того, щоб використовувати системи озброєння, ракети або перехоплювальні дрони вартістю в тисячі доларів, ми експериментуємо з можливістю використання наших кулеметів зі спеціальними боєприпасами та патронами, які вибухають, коли наближаються, створюючи осколки, здатні збивати дрони", – висловився він.

Він додав, що ці експерименти відображають підхід армії до тактичних інновацій, які водночас є економічно ефективними.