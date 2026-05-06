США та Іран ближче до мирної угоди, ніж будь-коли від початку війни – Axios

06 травня 2026, 14:22
з вільних джерел
Білий дім заявляє про суттєвий прогрес у переговорах з Іраном щодо припинення війни та нової ядерної угоди.

За даними Axios, сторони наблизилися до домовленості як ніколи від початку конфлікту, хоча остаточного рішення поки немає.

Американська сторона очікує відповіді Тегерана на ключові пропозиції протягом найближчих 48 годин. Йдеться, зокрема, про можливий мораторій на збагачення урану, поступове зняття санкцій США, розмороження іранських активів і послаблення обмежень на судноплавство через Ормузьку протоку.

Переговори ведуться навколо меморандуму з 14 пунктів, який має формально зафіксувати завершення війни та запустити 30-денний етап детальних переговорів. У разі провалу домовленостей США залишають за собою можливість відновлення морської блокади або військових дій.

Ключовим каменем спотикання залишається тривалість обмежень на ядерну програму Ірану: Вашингтон наполягає на мораторії до 20 років, тоді як Тегеран пропонує лише 5. Серед компромісних варіантів обговорюється термін 12–15 років.

США також вимагають, щоб Іран відмовився від розробки ядерної зброї, погодився на жорсткі міжнародні інспекції та вивіз частини високозбагаченого урану за кордон. В обмін Вашингтон готовий поступово послаблювати санкційний тиск.

У Білому домі визнають, що всередині іранського керівництва немає єдності, що ускладнює досягнення угоди. Частина американських чиновників також скептично оцінює перспективи домовленостей, нагадуючи, що попередні спроби завершувалися безрезультатно.

Водночас, за інформацією джерел, рішення президента Дональда Трампа не розширювати військову операцію в Ормузькій протоці пов’язане саме з прогресом у переговорах. Якщо угоду вдасться укласти, це може суттєво знизити напругу в регіоні та вплинути на глобальні енергетичні ринки.

Конфлікт розпочався 28 лютого, коли США та Ізраїль атакували Іран. У відповідь Іран заблокував Ормузьку протоку, через яку раніше проходила майже п'ята частина світового експорту нафти. Відтоді сторони кілька разів оголошували перемир'я і відновлювали ескалацію. 1 травня Трамп повідомив Конгрес, що вважає війну завершеною.

