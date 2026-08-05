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США та Іран можуть найближчим часом домовитися про судноплавство в Ормузській протоці – Axios

05 серпня 2026, 08:31
США та Іран можуть найближчим часом домовитися про судноплавство в Ормузській протоці – Axios
з вільних джерел
Вашингтон планує оголосити про угоду вже сьогодні.

США, Іран та Оман близькі до досягнення проміжної угоди про поновлення роботи Ормузської протоки. Вашингтон планує оголосити про угоду вже сьогодні.

Про це повідомляє Axios.

Угода передбачає укладення 60-денної тимчасової домовленості між Оманом та Іраном з можливістю продовження. Весь вхідний трафік через протоку в Перську затоку здійснюватиметься північним маршрутом через іранські води, а вихідний – південним через оманські води в координації з Іраном. Протягом 60-денного періоду плата за прохід не стягуватиметься. Сторони також зобов'язуються протягом 30 днів розпочати розмінування морської мінної розділової смуги протоки.

Посередниками у переговорах, крім Оману, виступали офіційні особи Катару, Пакистану та Саудівської Аравії. Білий дім брав активну участь у процесі: спецпосланець Трампа Стів Віткофф провів кілька телефонних розмов із главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та міністром закордонних справ Омана Бадром аль-Бусаїді. У вівторок керівництво Ірану завершило процес затвердження угоди, включно з підтримкою верховного лідера Моджтаби Хаменеї та Вищої ради нацбезпеки.

СШАІранОрмузька протока

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