США та Іран можуть найближчим часом домовитися про судноплавство в Ормузській протоці – Axios
США, Іран та Оман близькі до досягнення проміжної угоди про поновлення роботи Ормузської протоки. Вашингтон планує оголосити про угоду вже сьогодні.
Про це повідомляє Axios.
Угода передбачає укладення 60-денної тимчасової домовленості між Оманом та Іраном з можливістю продовження. Весь вхідний трафік через протоку в Перську затоку здійснюватиметься північним маршрутом через іранські води, а вихідний – південним через оманські води в координації з Іраном. Протягом 60-денного періоду плата за прохід не стягуватиметься. Сторони також зобов'язуються протягом 30 днів розпочати розмінування морської мінної розділової смуги протоки.
Посередниками у переговорах, крім Оману, виступали офіційні особи Катару, Пакистану та Саудівської Аравії. Білий дім брав активну участь у процесі: спецпосланець Трампа Стів Віткофф провів кілька телефонних розмов із главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та міністром закордонних справ Омана Бадром аль-Бусаїді. У вівторок керівництво Ірану завершило процес затвердження угоди, включно з підтримкою верховного лідера Моджтаби Хаменеї та Вищої ради нацбезпеки.