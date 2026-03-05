Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США та країни Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських перехоплювачів "Шахедів"

05 березня 2026, 11:11
США та країни Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських перехоплювачів
Фото: ілюстративне
Один український чиновник назвав переговори з Пентагоном "чутливою" темою.
США і щонайменше одна країна Перської затоки ведуть переговори про купівлю українських дронів-перехоплювачів для захисту від іранських "Шахедів". Країни Перської затоки витрачають мільйони доларів на ракети до Patriot, запаси яких швидко зменшуються. Водночас українські дрони-перехоплювачі є значно дешевшими.
 
Про це пише Financial Times із посиланням на джерело в українській оборонній сфері.
 
Відтоді як США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану, держави Перської затоки використовували для захисту від атак іранських безпілотників Shahed ракети до Patriot.
 
Але їхні запаси ракет уже скорочуються, і близькосхідні країни хочуть отримати нові системи захисту, які будуть дешевшими за ракети до Patriot. Оскільки один Shahed коштує 30 тисяч доларів, тоді як ракети-перехоплювачі, як-от PAC-3, що використовуються в системі Patriot, коштують понад 13,5 мільйона доларів кожна.
 
Один український чиновник назвав переговори з Пентагоном "чутливою" темою.
 
"Однак очевидно, що спостерігається сплеск інтересу до українських безпілотників-перехоплювачів, які можуть перехоплювати Shahed за дуже низькою ціною", — заявив співрозмовник журналістів.
 
Представник галузі заявив, що будь-який продаж українських систем, навіть тих, що виробляються за межами країни, треба погоджувати з Києвом.

 

