США та Китай продовжують торгові переговори, незважаючи на напружені відносини – FT

Це розцінюється як ознака попередніх зусиль щодо стабілізації відносин між двома державами, незважаючи на напруженість у відносинах.

Торгові представники США та Китаю проводять переговори щодо економічних та торгових суперечок.

Про це передає Financial Times.

Так, йдеться про зустріч високопоставленого торгового представника американського президента Джо Байдена Кетрін Тай та міністра торгівлі Китаю Вана Вентао у кулуарах конференції Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва у Детройті (США) у п'ятницю.

Тоді в офісі американського чиновника висловили стурбованість діями Пекіна проти компаній США, а також "неринкові" підходи КНР до економіки та торгівельної політики.

Своєю чергою Ван підкреслив стурбованість Китаю з приводу Тайваню, тарифи "епохи Трампа" для американських компаній, які проводять покупки в КНР, та Індо-Тихоокеанській економічній структурі Байдена - торговельну угоду, яка виключає Китай і фокусується на інфраструктурі, стійкості ланцюжка поставок та екологічно чистому. енергії.

Ця зустріч відбулася через 5 днів після того, як президент США передбачив швидке потепління у відносинах за підсумками саміту G7. Це також сталося наступного дня після того, як Ван провів переговори з міністром торгівлі США Джіною Раймондо під час першого візиту високопоставленого китайського урядовця до Вашингтона.

Перед цим у травні високопоставлений китайський дипломат Ван І зустрівся із радником США з національної безпеки Джейком Салліваном у Відні у спробі стабілізувати відносини.

У публікації зазначається, що зараз аналітики закликають Вашингтон та Пекін скористатися рідкісною можливістю для двосторонніх переговорів на високому рівні.

Разом з тим американо-китайські відносини в цей час знаходяться на найнижчому рівні за останні десятиліття, зусилля щодо покращення дипломатичної діяльності важко досягають прогресу, оскільки дві сторони стикаються через нові обмеження на доступ до технологій, а також через підтримку лідером КНР повномасштабної війни рфпроти України, пише FT.

Раніше минулого тижня Китай наказав цілій низці своїх інфраструктурних компаній припинити закупівлю в американського виробника мікросхем Micron всього через кілька годин після того, як G7 виступила з різкою критикою Пекіна.