США та ОАЕ обговорили зняття санкцій з Асада в обмін на розрив з Іраном

Розмови про зняття обмежень активізувалися останніми місяцями, оскільки 20 грудня може закінчитися термін дії широких санкцій США проти Сирії.

США та Об’єднані Арабські Емірати обговорили можливість зняти санкції з президента Сирії Башара Асада, якщо він розірве звʼязки з Іраном і перекриє шляхи поставки зброї ліванському угрупованню "Хезболла".

Про це пише Reuters з посиланням на джерела.

Розмови про зняття обмежень активізувалися останніми місяцями, оскільки 20 грудня може закінчитися термін дії широких санкцій США проти Сирії. А також причиною слугувала боротьба Ізраїлю проти проксі-сил Ірану — "Хезболли" в Лівані, Хамас у секторі Гази.

Дискусії відбулися до того, як сирійські повстанці розпочали наступ на війська Башара Асада й зайняли Алеппо, друге за величиною місто країни. Джерела Reuters кажуть, що наступ опозиції — це сигнал, що в альянсі Асада з Іраном є слабкі місця, які Емірати й США хочуть використати. Однак якщо Асад скористається допомогою Ірану для контрнаступу, це ускладнить спроби ОАЕ та США вбити клин між ними.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідав Сирію на знак підтримки режиму Асада, тоді як президент ОАЕ шейх Мохамед бін Заїд Аль Нахайян поговорив з Асадом телефоном про останні події.

Об’єднані Арабські Емірати відіграли головну у реабілітації Асада серед переважно сунітських мусульманських арабських держав — ті уникали його, коли він прийняв допомогу від шиїтського, неарабського Ірану, щоб придушити очолюване сунітами повстання проти нього.

До прикладу, Емірати приймали Асада в 2022 році, що стало його першим візитом до арабської країни з початку війни. Згодом Ліга арабських держав відновила членство Сирії.

Емірати вже давно намагаються віддалити Асада від Ірану й налагодити ділові зв’язки з Сирією, проте цьому заважають санкції США.

США ввели санкції проти Сирії після того, як Башар Асад придушив протести проти нього в 2011 році. Вашингтон неодноразово посилював обмеження в наступні роки. Санкції стосуються всіх сирійських бізнес-секторів, усіх, хто має справу з Сирією, незалежно від громадянства, і тих, хто веде справи з російськими та іранськими структурами в Сирії. Дія санкцій припиниться 20 грудня, якщо законодавці США їх не продовжать.