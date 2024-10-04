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США та Південна Корея погодили п'ятирічний план розподілу оборонних витрат – Reuters

04 жовтня 2024, 18:35
США та Південна Корея погодили п'ятирічний план розподілу оборонних витрат – Reuters
Фото: Reuters
Країни домовилися збільшити витрати на оборону на 8,3% до 1,13 мільярда доларів у 2026 році.
Сполучені Штати та Південна Корея погодили новий п'ятирічний план розподілу витрат на утримання американських військ у Південній Кореї. Зокрема, країни домовилися збільшити витрати на оборону на 8,3% до 1,13 мільярда доларів у 2026 році.
 
Про це пише Reuters з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Південної Кореї та Держдепартаменту США.
 
Відомо, що близько 28 500 американських військових дислокуються в Південній Кореї для стримування ядерної загрози з боку Північної Кореї. З початку 1990-х років Південна Корея почала брати на себе витрати, пов'язані з розміщенням американських військ, зокрема у фінансування входили оплата праці місцевих працівників, будівництво військових об'єктів та інша логістична підтримка.
 
Міністерство закордонних справ Південної Кореї також повідомило, що зростання витрат на спільне фінансування в 2026 році, яке становить 8,3%, є більшим у порівнянні із середнім річним підвищенням на 6,2% за останні п'ять років. Це зростання враховує підвищені витрати на утримання та додатковий персонал, що працює на місцях.
 
Країни домовилися у 2027-2030 роках використовувати індекс споживчих цін як еталон і працювати над тим, щоб щорічне зростання не перевищувало 5%, йдеться в повідомленні.
СШАКореявійна в Україніросія окупанти

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