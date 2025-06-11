США та росія перенесуть переговори про нормалізацію відносин із Стамбула до москви

Дипломатія між рф і США активізувалася після повернення Дональда Трампа у Білий дім.

росія та США погодилися перенести майбутній раунд переговорів щодо нормалізації двосторонніх відносин зі Стамбула до своїх столиць. Наступна зустріч представників обох країн має відбутися "найближчим часом" у москві.

Про це повідомив новий посол рф у США Алєксандр Дарчієв в інтерв'ю російській державній пропагандистській інформаційній агенції "ТАСС".

Він зазначив, що процес налагодження відносин між Вашингтоном і москвою залишається складним і просувається повільно. На його думку, цьому перешкоджають як внутрішньополітичні чинники в США, зокрема вплив так званої "глибинної держави" та "яструбів" у Конгресі, так і загальна напруженість у двосторонніх відносинах. Попри це, він визнав, що деякий прогрес усе ж досягнутий.

За словами Дарчієва, вже найближчим часом у москві відбудеться новий раунд консультацій між делегаціями США та росії. Основна мета цих зустрічей ‒ зниження рівня напруги в дипломатичних відносинах і вирішення поточних питань, що ускладнюють роботу дипломатичних представництв.

Попередні зустрічі відбулися 27 лютого та 10 квітня в Стамбулі. Участь у них брали російська делегація на чолі з Дарчієвим та американська делегація, яку очолювала заступниця помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Соната Коултер.

Після першого раунду США надали агреман на призначення Дарчієва новим послом у Вашингтоні. Під час другого раунду сторони досягли низки домовленостей, зокрема щодо гарантій безперешкодного банківського обслуговування дипломатичних установ, полегшення процедур візового оформлення та пересування дипломатів.

Крім того, російська сторона порушила питання повернення конфіскованої в США дипломатичної власності рф, яке, за словами Дарчієва, залишається одним із пріоритетів москви.