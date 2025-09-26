США та росія відкинули пропозиції обмежити використання ШІ в озброєнні – The Telegraph

Дебати відбулися на тлі перегонів озброєнь в Україні, де обидві сторони почали використовувати зброю з елементами ШІ.

Під час дебатів у Раді Безпеки ООН Сполучені Штати та росія розкритикували пропозиції щодо обмеження застосування штучного інтелекту у військовій сфері.

Про це повідомляє The Telegraph.

Науковий радник президента США Дональда Трампа Майкл Краціос заявив, що США "категорично відкидають всі спроби міжнародних організацій встановити централізований контроль над управлінням ШІ". Він підкреслив, що відповідальне поширення технології, а не "бюрократичне управління", сприятиме проривам у науці та підвищенню продуктивності.

Зі свого боку, заступник представника росії в ООН Дмитро Полянський повідомив, що його країна виступає проти запропонованих обмежень, назвавши ШІ "важливим елементом національної безпеки". Він також критикував склад Ради Безпеки як надмірно орієнтований на західні країни, проте зазначив, що росія підтримує ширше регулювання ШІ під егідою ООН, яке не вирішується Радою.

Дебати відбулися на тлі перегонів озброєнь в Україні, де обидві сторони почали використовувати зброю з елементами ШІ. Напередодні президент України Володимир Зеленський у Генеральній Асамблеї ООН закликав ухвалити глобальні правила щодо застосування ШІ у війні, застерігши про небезпеку автономних атак на людей та критичну інфраструктуру.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш назвав таку зброю «морально огидною» та попередив про екзистенційну загрозу для людства. Він підкреслив, що штучний інтелект вже змінює повсякденне життя, економіку та інформаційний простір, і закликав до чотирьох пріоритетів у глобальному управлінні ШІ:

забезпечення людського контролю над "рішеннями про життя і смерть";

створення жорсткого регулювання;

боротьба з дезінформацією;

усунення розриву між багатими та бідними країнами, щоб ШІ працював на благо всього людства.

Гутерреш наголосив, що військове використання ШІ має залишатися у межах міжнародного права та завжди під контролем людини.