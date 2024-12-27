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США та Японія посилюють зв'язки для стримування стратегічних загроз – Пентагон

27 грудня 2024, 11:35
США та Японія посилюють зв'язки для стримування стратегічних загроз – Пентагон
Фото: afp.com
Причиною стали дедалі серйозніші стратегічні та ядерні загрози у світі.
Японія і Сполучені Штати вирішили посилити розширені сили стримування для сприяння регіональній стабільності та запобігання виникненню конфліктів.  
 
Про це ідеться на сайті Пентагону.
 
Зазначається, що на основі накопичених дискусій, уряди Японії та США сформулювали Вказівки з питань розширеного стримування. Документ посилює чинні в Альянсі двох країн процедури консультацій, а також комунікації, що пов'язані з розширеним стримуванням.
 
"Вказівки також стосуються стратегічних повідомлень для максимального стримування і посилення заходів розширеного стримування США, підкріплених оборонними силами і засобами Японії. Альянс і надалі вивчатиме питання про те, як найкраще забезпечити дієвість і надійність сил і засобів розширеного стримування", - йдеться у повідомленні.

 

СШАЯпоніяПентагонвійна в Україніросія окупанти

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