США та Японія посилюють зв'язки для стримування стратегічних загроз – Пентагон

Японія і Сполучені Штати вирішили посилити розширені сили стримування для сприяння регіональній стабільності та запобігання виникненню конфліктів.

Зазначається, що на основі накопичених дискусій, уряди Японії та США сформулювали Вказівки з питань розширеного стримування. Документ посилює чинні в Альянсі двох країн процедури консультацій, а також комунікації, що пов'язані з розширеним стримуванням.

"Вказівки також стосуються стратегічних повідомлень для максимального стримування і посилення заходів розширеного стримування США, підкріплених оборонними силами і засобами Японії. Альянс і надалі вивчатиме питання про те, як найкраще забезпечити дієвість і надійність сил і засобів розширеного стримування", - йдеться у повідомленні.