США та Японія розширюватимуть оборонну співпрацю для протистояння Росії і Китаю
Про це заявив у четвер держсекретар США Ентоні Блінкен, пише "Інтерфакс-Україна".
"Сполучені Штати і Японія підпишуть нову угоду про співпрацю в сфері оборони для протидії військовим загрозам, що виникають, включно з гіперзвуковими і космічними", - цитують ЗМІ заяву держсекретаря США Блінкена на відкритті віртуальної зустрічі глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн.
За його словами, американсько-японський альянс "має не тільки зміцнювати наявні у нас інструменти, а й розробляти нові".
"Ми запускаємо нову угоду про дослідження та розробки, яка полегшить нашим вченим, нашим інженерам і керівникам програм співпрацю з проблем, пов'язаних з обороною, від протидії гіперзвуковим загрозам до розширення можливостей космічного базування", - пояснив держсекретар США.
Як загрози він назвав Росію та Китай, які "на суші, на морі, у космосі, кіберпросторі порушують міжнародні норми", згадавши "нарощування військової могутності Росії проти України", "провокаційні" дії Пекіна щодо Тайваню, а також останній пуск ракети Північною Кореєю.
При цьому Блінкен наголосив, що Москва та Пекін "поглиблюють двосторонню військову співпрацю".
Він також повідомив, що сторони підпишуть п'ятирічну угоду про базування американських військ в Японії.
Нагадаємо, що Байден підписав оборонний бюджет США із $300 млн для України
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